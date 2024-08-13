Osman 6 Season.. موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس تـابـع حـــــ 165 وجميع القنوات الناقله مجانا

يهتم العديد من المشاهدين بالتعرف على موعد عرض قيامة عثمان الموسم السادس 2024، وتعتبر المسلسل من أهم المسلسلات والاعمال التركية، واستطاعت منذ عرضها بأن تحقق نسبة مشاهدة كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي، كما يتضمن الموسم المقبل من المسلسل الكثير من الاحداث والتفاصيل المشوقة والمميزة، ولذلك نستعرض لكم خلال السطور التالية ميعاد عرض الجزء السادس من المسلسل والقنوات الناقلة وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة.

موعد عرض قيامة عثمان الموسم السادس

كشفت الشركة المنتجة عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024، والتي من المقرر بأن يتم عرضه مع بداية شهر سبتمبر المقبل 2024، وسيتضمن الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة ومنها قيام الدولة العثمانية والصراع الذي خاضه المؤسس عثمان من أجل الحفاظ على دولته من الأعداء سواء التتار أو المغول.

تردد القنوات الناقلة للجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان 2024

أوضحت الشركة أنه من المقرر بأن يتم عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وذلك على قناة الفجر الجزائرية، وعلى قناة atv التركية، حيث يمكن تنزيل تردد القناتين على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال أيقونة الإعدادات ثم إضافة قناة وكتابة كافة البيانات ليتم تنزيل القناة، فيما جاءت تلك البيانات لتكون على النحو التالي: