سعر الخضروات والفاكهة اليوم فى السعودية 13 أغسطس 2024 والتفاح يصل الى 9.95 ريال للنصف كيلو

هناك أهتمام كبير من كل مواطنى ومقيمين المملكة العربية السعودية بشكل يومي بأسعار الفواكه والخضروات لضمان الحصول على أفضل الأنواع وأكثرها جودة فالمواطن السعودي وحتى المقيم يرغب فى أهتيار المواد الغذائية الخاصة ذات جودة عالية من أجل تحضير أكلات ذو قيمة غذائية كبيرة ومن هذا الاساس سوف نعمل من خلال موقعنا البديل على وضح تفاصيل الاسعار فتابعونا.

أسعار الخضروات اليوم بالسعودية

تعتبر الخضروات من العناصر الغذائية الهامة لكل أنسان وخاصة فى المائدة السعودية حيث تحتوى الخضروات على فيتامينات وعناصر غذائية التي لا غنى عنها وفيما يلي قائمة بأشهى الخضروات وأفضلها وسعرها في السوق السعودي

الخضار السعر (بالريال السعودي) البطاطس 3.45 ريال للكيلوغرام البامية 9.97 ريال (500 جرام) الملوخية الطازجة 1.95 ريال الطماطم 7.45 ريال (500 جرام) البصل الأحمر 2.95 ريال (500 جرام) الخيار الطازج 4.95 ريال (500 جرام) الفلفل الرومي الأخضر 3.98 ريال (500 جرام) الملفوف البلدي 8.90 ريال الليمون الطازج 2.98 ريال للكيلوغرام الفاصوليا الطازجة 4.97 ريال (500 جرام) الجزر المحلي الطازج 2.98 ريال (500 جرام) الفطر الأبيض 8.70 ريال (500 جرام) الفلفل الأصفر الطازج 6.72 ريال (500 جرام) الثوم 3.36 ريال (500 جرام) الباذنجان 2.96 ريال (500 جرام)

اسعار الفاكهة اليوم بالسعودية اليوم

تعتبر الفواكه من العناصر الأساسية على المائدة في السعودية حيث يتميز السوق السعودي بتنوع مصادر استيراد الفواكه من مختلف أنحاء العالم يتوفر فى الأسواق السعودية العديد من أنواع الفواكه المألوفة والمميزة، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين وفيما يلي قائمة بأسعار الفواكه اليوم في المملكة