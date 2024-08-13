سعر الخضروات والفاكهة اليوم فى السعودية 13 أغسطس 2024 والتفاح يصل الى 9.95 ريال للنصف كيلو

s.m تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
سعر الخضروات والفاكهة اليوم فى السعودية 13 أغسطس 2024 والتفاح يصل الى 9.95 ريال للنصف كيلو

هناك أهتمام كبير من كل مواطنى ومقيمين المملكة العربية السعودية بشكل يومي بأسعار الفواكه والخضروات لضمان الحصول على أفضل الأنواع وأكثرها جودة فالمواطن السعودي وحتى المقيم يرغب فى أهتيار المواد الغذائية الخاصة ذات جودة عالية من أجل تحضير أكلات ذو قيمة غذائية كبيرة ومن هذا الاساس سوف نعمل من خلال موقعنا البديل على وضح تفاصيل الاسعار فتابعونا.

أسعار الخضروات اليوم بالسعودية

تعتبر الخضروات من العناصر الغذائية الهامة لكل أنسان وخاصة فى المائدة السعودية حيث تحتوى الخضروات على فيتامينات وعناصر غذائية التي لا غنى عنها وفيما يلي قائمة بأشهى الخضروات وأفضلها وسعرها في السوق السعودي

الخضارالسعر (بالريال السعودي)
البطاطس3.45 ريال للكيلوغرام
البامية9.97 ريال (500 جرام)
الملوخية الطازجة1.95 ريال
الطماطم7.45 ريال (500 جرام)
البصل الأحمر2.95 ريال (500 جرام)
الخيار الطازج4.95 ريال (500 جرام)
الفلفل الرومي الأخضر3.98 ريال (500 جرام)
الملفوف البلدي8.90 ريال
الليمون الطازج2.98 ريال للكيلوغرام
الفاصوليا الطازجة4.97 ريال (500 جرام)
الجزر المحلي الطازج2.98 ريال (500 جرام)
الفطر الأبيض8.70 ريال (500 جرام)
الفلفل الأصفر الطازج6.72 ريال (500 جرام)
الثوم3.36 ريال (500 جرام)
الباذنجان2.96 ريال (500 جرام)

اسعار الفاكهة اليوم بالسعودية اليوم

تعتبر الفواكه من العناصر الأساسية على المائدة في السعودية حيث يتميز السوق السعودي بتنوع مصادر استيراد الفواكه من مختلف أنحاء العالم يتوفر فى الأسواق السعودية العديد من أنواع الفواكه المألوفة والمميزة، مما يعكس تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين وفيما يلي قائمة بأسعار الفواكه اليوم في المملكة

 

الفاكهةالسعر (بالريال السعودي)
مانجو زبدة4.35 ريال (500 جرام)
التفاح الأحمر9.95 ريال (500 جرام)
الموز الشربتلي5.45 ريال (500 جرام)
برتقال أبو صرة4.45 ريال
الكيوي الطازج9.47 ريال للكيلوغرام
الموز ديلمونتي5.95 ريال (500 جرام)
عنب أبيض بدون بذور6.72 ريال للكيلوغرام
فراولة مستوردة31.95 ريال (500 جرام)
المشمش8.22 ريال (500 جرام)
نكتارين7.72 ريال (500 جرام)
فاكهة التنين7.72 ريال (500 جرام)
جريب فروت4.09 ريال (500 جرام)
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s.m

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سعر الخضروات والفاكهة اليوم فى السعودية 13 أغسطس 2024 والتفاح يصل الى 9.95 ريال للنصف كيلو
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