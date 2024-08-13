“أغاني أمونة المزيونة” على قناة ماجد كيدز نزل التردد الجديد بأعلى جودة وأسعد أطفالك 

تعتبر قناة ماجد وجهة مثالية للأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم لهم محتوى هادف ومسلٍي ومتنوع ما بين أفلام كرتون، وأغاني وبرامج تعليمية تنمي مهاراتهم، فإذا كنت تبحث عن أفضل قنوات الأطفال لترفيه أطفالك وتعليمهم؟ فإن قناة ماجد كيدز تعد هي الخيار الأمثل، نظراً لما تقدمه القناة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تلبي اهتمامات الأطفال من جميع الأعمار، لذا سنقدم لكم أحدث ترددات قناة ماجد كيدز على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى طريقة ضبط التردد واستقبال البث التليفزيوني الخاص بالقناة

قناة ماجد كيدز

تقدم القناة محتوى عربياً خالياً من العنف والمشاهد غير اللائقة، مما يجعلها آمنة للأطفال، كما تجمع القناة بين المتعة والمعرفة، حيث تقدم برامج تفاعلية تساعد الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة وبرامج تفاعلية وهادئة تساعد على تنمية مهارات الطفل اللغوية والحركية، وبرامج تركز على القيم والمبادئ وتنمية الشخصية، كما تتميز قناة ماجد بشخصيات كرتونية محبوبة لدى الأطفال، مثل طمطم وبوضو وأمونة المزيونة وعالم نوح ومغامرات سندباد وغيرهم.

أحدث ترددات قناة ماجد كيدز على نايل سات 2024

التردد 11411 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الأخطاء 5/6

أحدث ترددات قناة ماجد كيدز على عرب سات 2024

التردد 11804 معامل الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الأخطاء 5/6

طريقة ضبط تردد قناة ماجد كيدز