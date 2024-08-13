الحديد نازل لتحت … أسعار الحديد يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024 وعز الدخيلة يصل الى 41500 جنيه مصري

يتزايد اهتمام الكثيرين بأسعار الحديد والأسمنت في مختلف محافظات مصر في الفترة الأخيرة حيث أعلنت شركات الحديد والأسمنت عن الأسعار الحالية في السوق المصري والتى تشهد حالة من الانخفاض والارتفاع بشكل متباين للغاية وهو ما سوف نعمل على توضيحه بشكل مفصل من خلال سطور مقالتنا عبر موقعكم البديل حيث سوف نستعرض بيان تفصيلى بكل أسعار الحديد فى المحافظات

أسعار الحديد اليوم فى مصر

وعلى صعيد متصل هناك أختلاف فى سعر الحديد من محافظة الى محافظة وكذلك هناك أختلاف بين أسعار شركات الحديد والصلب وهو ما سوف نوضحه من خلال جدول الاسعار المرفق بالاسفل والذى يوضح تفاصيل الاسعار وهو على النحو التالى :-

الرقم النوع السعر (بالجنيه المصري) 1 حديد المدينة 38,800 2 حديد عز 41,500 3 حديد بشاي 41,200 4 حديد العتال 39,000 5 حديد المعادي 38,800 6 حديد المراكبي 41,000 7 حديد عطية 39,000 8 حديد العشري 38,800 9 حديد الجيوشي 39,000 10 حديد مصر ستيل 39,000 11 حديد الجارحي 39,000 12 حديد السويس للصلب 39,000 13 حديد المصريين 41,100

سعر الاسمنت اليوم في مصر

ومع البدء فى فتح باب التصالح فى مخالفات البناء هناك حالة من عمليات البحث المرتفعة حول أسعار الاسمنت فى مصر حيث أن الكل يبحث عن سعر طن الاسمنت بكام فى السوق ومن أجل ذلك يوضح لنا جدولنا بالاسفل تفاصيل الاسعار الخاصة بطن الاسمنت

الرقم النوع السعر (بالجنيه المصري) 1 أسمنت جنوب الوادي 2060 2 أسمنت المخصوص 2120 3 أسمنت العسكري 2090 4 أسمنت حلوان 2160 5 أسمنت سيناء 2070 6 أسمنت الصعيد 2150 7 أسمنت المصريين 1990

ملاحظة السعر المرفق فى الجدول هو سعر لكل طن للاسمنت وذلك وفقا للتعاملات الصباحية فى بورصة الحديد والاسمنت اليوم