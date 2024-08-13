الحديد نازل لتحت … أسعار الحديد يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024 وعز الدخيلة يصل الى 41500 جنيه مصري

s.m تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الحديد نازل لتحت … أسعار الحديد يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2024 وعز الدخيلة يصل الى 41500 جنيه مصري

يتزايد اهتمام الكثيرين بأسعار الحديد والأسمنت في مختلف محافظات مصر في الفترة الأخيرة حيث أعلنت شركات الحديد والأسمنت عن الأسعار الحالية في السوق المصري والتى تشهد حالة من الانخفاض والارتفاع بشكل متباين للغاية وهو ما سوف نعمل على  توضيحه بشكل مفصل من خلال سطور مقالتنا عبر موقعكم البديل حيث سوف نستعرض بيان تفصيلى بكل أسعار الحديد فى المحافظات

أسعار الحديد اليوم فى مصر

وعلى صعيد متصل هناك أختلاف فى سعر الحديد من محافظة الى محافظة وكذلك هناك أختلاف بين أسعار شركات الحديد والصلب وهو ما سوف نوضحه من خلال جدول الاسعار المرفق بالاسفل والذى يوضح تفاصيل الاسعار وهو على النحو التالى :-

الرقمالنوعالسعر (بالجنيه المصري)
1حديد المدينة38,800
2حديد عز41,500
3حديد بشاي41,200
4حديد العتال39,000
5حديد المعادي38,800
6حديد المراكبي41,000
7حديد عطية39,000
8حديد العشري38,800
9حديد الجيوشي39,000
10حديد مصر ستيل39,000
11حديد الجارحي39,000
12حديد السويس للصلب39,000
13حديد المصريين41,100

سعر الاسمنت اليوم في مصر

ومع البدء فى فتح باب التصالح فى مخالفات البناء هناك حالة من عمليات البحث المرتفعة حول أسعار الاسمنت فى مصر حيث أن الكل يبحث عن سعر طن الاسمنت بكام فى السوق ومن أجل ذلك يوضح لنا جدولنا بالاسفل تفاصيل الاسعار الخاصة بطن الاسمنت

الرقمالنوعالسعر (بالجنيه المصري)
1أسمنت جنوب الوادي2060
2أسمنت المخصوص2120
3أسمنت العسكري2090
4أسمنت حلوان2160
5أسمنت سيناء2070
6أسمنت الصعيد2150
7أسمنت المصريين1990

ملاحظة السعر المرفق فى الجدول هو سعر لكل طن للاسمنت وذلك وفقا للتعاملات الصباحية فى بورصة الحديد والاسمنت اليوم

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s.m

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