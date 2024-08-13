وصلت كام دلوقتى …سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 مع بداية تعاملات بورصة الدواجن بالقاهرة والاسكندرية

s.m تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
وصلت كام دلوقتى …سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 13 أغسطس 2024 مع بداية تعاملات بورصة الدواجن بالقاهرة والاسكندرية

مع بداية الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 هناك حالة من الاستقرار الملحوظ فى سعر الدواجن وخاصة الدواجن الحمراء والبيضاء على أختلافاتها سوا كانت الاسعار فى المزارع أو حتى فى سوق الدواجن وياتى هذا الاستقرار بعد فترة من الارتفاع الملحوظ فى الاسعار وتسبب هذا الاستقرار فى أنخفاض سعر البض عن الايام القليلة الماضية وسوف نضع بين أيديكم بيان تفصيلى حول أسعار الفراخ والبيض فى الاسواق المصرية اليوم .

أسعار الفراخ اليوم 

ويوضح لنا الجدول المرفق بالاسفل بيان تفصيلى حول أسعار الفراخ اليوم الموافق 13 أغسطس 2024 وذلك فى كافة الاسواق والمزراع وبورصة الدواجن فى القاهرة والاسكندرية وهى على النحو التالى :-

النوعالسعر في المزارع (جنيه)السعر في السوق (جنيه)
الفراخ البيضاء6570 – 75
الفراخ الأبيض البياض6570 – 75
الفراخ الأحمر البياض7580 – 85
الفراخ الساسو الأحمر8893 – 98
الفراخ الساسو الرزي95100 – 105
الفراخ الأمهات البيضاء6570 – 75

أسعار البيض في مصر اليوم 

وعلى صعيد متصل وصلت أسعار كرتونة البيض فى السوق المصرية خلال الساعات الاولى من صباح اليوم الى 148 جنية وذلك فى حالة أنخفاض عن الايام الماضية والتى كانت بها موجة من الصعود فى الاسعار ومن أجل معرفة الاسعار قمنا بوضع جدول الاسعار الخاصة بالبيض فى السوق مع بداية تعاملات اليوم .

النوعالسعر بالجملة (جنيه)السعر للمستهلك (جنيه)
كرتونة البيض الأحمر142 – 145148 – 150
كرتونة البيض الأبيض140150
كرتونة البيض البلدي150160

ومن المتوقع أن يكون هناك حالة من الانخفاض فى أسعار الدواجن خلال الايام القادمة بسبب زيادة درجات الحرارة والتغير المناخى فى مصر ومختلف دول العالم .

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s.m

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