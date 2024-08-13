انفراجة بشأن إجراءات استخراج تراخيص البناء والتنمية المحلية تختصر خطوات إصدار التراخيص وتطبيق القرار في جميع المحافظات

خلال الفترة الماضية تصدرت أزمة استخراج تصاريح البناء مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 خطوات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى ذلك إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ توليها منصب الوزارة، كما حددت الوزارة الشروط اللازمة للتقديم للحصول على تصريح بناء وهو ما سوف نوضحه في هذا المقال.
تطبيق قرار استخراج تراخيص البناء
أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن استخراج رخصة البناء سيكون من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين بطلب لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص، وذلك في غضون 26 يوماً فقط من تاريخ تقديم الطلب بدلاً من 40 يوماَ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتسهيل عن المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتسهيل الإجراءات الخاصة لهم لتسهيل حركة العمران والتشيد والبناء في جميع المحافظات.
إجراءات التقديم على طلب ترخيص بناء
- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمى له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقاً للكودات والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمده من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين فى الحالات التى تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يوماً كحد أقصى لاصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعمارى وذلك خلال 14 يوماً.
- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجى وذلك خلال 10 أيام.
- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال يومان من تاريخ سداد الرسوم.
- وبذلك تكون إجمالى المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء هي 26 يوماً فى الحالات التى لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يوماً فى الحالات التى يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.