انفراجة بشأن إجراءات استخراج تراخيص البناء والتنمية المحلية تختصر خطوات إصدار التراخيص وتطبيق القرار في جميع المحافظات

خلال الفترة الماضية تصدرت أزمة استخراج تصاريح البناء مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى أعلنت وزارة التنمية المحلية اليوم، عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء فى المدن المصرية لتصبح 8 خطوات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلاً على المواطنين، ويؤدى ذلك إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزيرة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منذ توليها منصب الوزارة، كما حددت الوزارة الشروط اللازمة للتقديم للحصول على تصريح بناء وهو ما سوف نوضحه في هذا المقال.

تطبيق قرار استخراج تراخيص البناء

أوضحت وزارة التنمية المحلية، أن استخراج رخصة البناء سيكون من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحى للمتقدمين بطلب لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص، وذلك في غضون 26 يوماً فقط من تاريخ تقديم الطلب بدلاً من 40 يوماَ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتسهيل عن المواطنين ورفع الأعباء عنهم وتسهيل الإجراءات الخاصة لهم لتسهيل حركة العمران والتشيد والبناء في جميع المحافظات.

إجراءات التقديم على طلب ترخيص بناء