مسابقة الحلم تقدم سحبين على 100 ألف دولار في نهاية أغسطس وأول سبتمبر اشترك الآن وغير حياتك

تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التفاعلية التي تجذب ملايين المشتركين من مختلف أنحاء العالم العربي، والتي أطلقتها مجموعة MBC السعودية، والتي حققت نجاحاً كبيراً على مر السنين، حيث ساهمت في تغيرت حياة العديد من الأشخاص الذين فازوا بالجوائز القيمة التي تقدمها، والتي يتم سحبها في برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا عبر شاشة إم بي سي، لذا وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أبرز التفاصيل عن السحوبات التي سوف تتم خلال الفترة المقبل والتي يمكنكم الاشتراك بها.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أعلنت مسابقة الحلم عبر الحساب الرسمي للمسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديم سحبين بقيمة 100 ألف دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك على أن يكون السحب الأول في نهاية شهر أغسطس الحالي، والسحب الأخر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وتحديداً يوم 5 سبتمبر، هذا ويمكن لأي شخص أن يشترك في هذه السحوبات المقدمة من مجموعة mbc عبر إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” إلى الرقم المخصص للبلد التي يقيم بها المشترك، وبعد إرسال الرسالة، يدخل المشترك في سلسلة من السحوبات التي تتم بشكل دوري، ويتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي من بين جميع المشتركين النشطين.

أهداف مسابقة الحلم 2024