رسمياً.. حقيقة زيادة المعاشات الجديدة وموعد صرف معاشات سبتمبر 2024 والإستعلام عن قيمة المعاش

خلال الساعات القليلة الماضية تصدر موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد أن تداول البعض منشورات عن زيادات جديدة في المعاشات بنسبة 15٪، وهو ما سنوضحه في هذا المقال كما سنوضح لكم الموعد الرسمي والذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية رسمياً، بالإضافة إلى توضيح حقيقة الشائعات التي تم ترويجها بخصوص هذه الزيادات.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية أنه سوف يتاح للسادة أصحاب المعاشات صرف قيمة المعاش المستحق من بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد ومن ماكينات الصراف الآلي لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات والبالغ عددهم ما يقرب من 11.5 مليون مستفيد، وذلك في الأول من شهر سبتمبر المقبل والذي يوافق يوم الأحد وفق قانون التأمينات الاجتماعية ودون أي زيادة تم الترويج لها عبر مواقع التواصل، كما أتاحت الوزارة للسادة أصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات المرفقة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وهو ما سنوضحه لكم في الفقرة التالية.

حقيقة زيادة معاشات سبتمبر 2024

الجدير بالذكر أنه لم يصدر عن أي جهة رسمية سواء وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة المالية أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أي منشور رسمي يؤكد إضافة زيادات على معاشات سبتمبر 2024، وأن المنشور الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو القرار الذي صدر من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، كما أن أخر زيادة تم الإعلان عنها رسمياً كانت في شهر فبراير الماضي بنسبة 15% لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادات من خلال الدخول إلى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والقيام ببعض الخطوات كالتالي: