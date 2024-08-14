سيارة بمواصفات خيالية.. مواصفات سيارة تويوتا سيكويا اليابانية 2024 بسعر مميز

تعد سيارة تويوتا سيكويا 2024 من أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) حيث تجمع بين الأداء القوي والتصميم العصرى كما تقدم السيارة مزيجا مثيرا من القوة والراحة مما يجعلها خيارا ممتازا للعائلات والأفراد الذين يبحثون عن سيارة قوية وفاخرة في الوقت ذاته بتقنيات حديثة ومزايا متطورة حيث توفر تويوتا سيكويا تجربة قيادة مريحة وأداء موثوقا مما يعزز من مكانتها كخيار مميز في السوق السعودي في هذا السياق سنتناول أبرز مواصفات السيارة وسعرها المميز في السعودية لتقديم نظرة شاملة حول ما تقدمه هذه السيارة الرائعة.

مواصفات تويوتا سيكويا 2024

سيارة تويوتا سيكويا 2024 تعد من السيارات الرائدة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) وتقدم مزايا مميزة تجمع بين الأداء القوي والفخامة إليك نظرة عامة على مواصفات السيارة وسعرها في السعودية:

مزودة بمحرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر كما يوفر أداء قويا وسلسا.

قوة تصل إلى حوالي 389 حصانا وعزم دوران يبلغ 649 نيوتن متر.

نظام دفع رباعي (4WD) يوفر قدرة ممتازة على الطرق الوعرة والأداء على الطرق الوعرة.

تصميم عصري وجذاب مع شبكة أمامية كبيرة وأضواء LED متطورة.

مقصورة فاخرة مزودة بمقاعد جلدية وشاشة لمس كبيرة لنظام المعلومات والترفيه.

نظام ترفيهي بشاشة كبيرة نظام ملاحة GPS وتكنولوجيا الاتصال المتقدمة.

تشمل مجموعة من تقنيات الأمان مثل المكابح التلقائية نظام الحفاظ على المسار وأجهزة استشعار الركن.

سعر تويوتا سيكويا 2024 في السعودية

يبدأ سعر تويوتا سيكويا 2024 في السعودية من حوالي 250,000 ريال سعودي وقد يختلف السعر بناء على الفئة والتجهيزات الإضافية.