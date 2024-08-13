مغامرات لولو مبتنتهيش.. استقبل تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات مجانا HD

يعتبر تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 من أكثر ما يهتم ويبحث عنه الآباء والأمهات، وذلك لأن القناة تقوم بتقديم محتوي متنوع وفريد للأطفال، وتتميز القناة بأنها تقوم بتقديم محتوي مميز ومتنوع للأطفال لا يصيبوا بالملل، وتكون تلك القناة بجودة عالية ويتم عرض كافة البرامج والمسلسلات والأناشيد والأغاني بدون تشويش أو تقطيع على مدار اليوم، ولذلك نقدم لكم خلال السطور التالية تردد القناة على النايل سات وعرب سات وكذلك كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024

يمكن ضبط تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 لجميع الأقمار الصناعية على جهاز الاستقبال، وتعتبر تلك من أهم القنوات التعليمية والترفيهية بالوطن العربي ويكون ذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي يكون نايل سات، ويكون التردد للقناة هو 11430، وكذلك يكون معدل الترميز للقناة هو 27500، بينما يكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ⅚، فيما يكون معامل الاستقطاب للقناة هو عمودي، وكذلك تكون جودة القناة هي

القمر الصناعي يكون عرب سات، ويكون التردد للقناة هو 11052، وكذلك يكون معدل الترميز للقناة هو 27500، بينما يكون معامل تصحيح الخطأ للقناة هو ¾، فيما يكون معامل الاستقطاب للقناة هو أفقي، وكذلك تكون جودة القناة هي

كيفية ضبط قناة وناسة الجديدة لجهاز الاستقبال 2024

يمكن ضبط قناة وناسة الجديدة لجهاز الاستقبال 2024 من خلال الخطوات التالية: