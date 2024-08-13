يا ترى تحدد الموعد ولا لسه؟.. تعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

قامت وزارة المالية العراقية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في العراق والمستحقة من أجل شهر أغسطس عام 2024، كما أعلنت الوزارة أنه سوف تكون هناك زيادة جديدة في رواتب هذا الشهر وبلغت هذه الزيادة حوالي 100 ألف دينار عراقي، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية والصعوبات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، ومن خلال السطور التالية نوافيكم بكافة التفاصيل والمعلومات حول موعد صرف رواتب المتقاعدين وكيفية الاستعلام عنه.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024؟

وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية العراقية فإنه تم تحديد مواعيد صرف الرواتب الرسمية لجميع الموظفين في الدولة وموعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن الجدير بالذكر أنه إذا صادف اليوم الأول من الشهر الميلادي موعد عطلة رسمية في الدولة فإنه سوف يتم تبكير أو تأخير موعد صرف الراتب وفقا لتاريخ العطلة.

وقد أعلنت أيضًا الوزارة عن الزيادة الجديدة التي سيتم إضافتها على كافة الرواتب والتي تبلغ 100 ألف دينار عراقي، وبالتالي زادت قيمة راتب المتقاعد في العراق من 450 ألف دينار إلى 550 ألف دينار.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق شهر أغسطس 2024؟

وأيضا من أجل التسهيل على المواطنين وفرت وزارة المالية العراقية رابط منصة إلكترونية يمكن للمتقاعدين من خلالها الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: