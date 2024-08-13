شوف وصل لكام.. سعر الدولار اليوم في العراق الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 وما هو سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي

سعر الدولار اليوم في العراق يمثل أحد المؤشرات الحيوية التي تعكس الوضع الاقتصادي في البلاد، ويصبح تتبع هذا السعر أمرا ضروريا لفهم كيفية تأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، ويشهد الدولار في العراق تغييرات مستمرة بفعل مجموعة من العوامل المعقدة تشمل السياسات النقدية للبنك المركزي وأسعار النفط العالمية والظروف السياسية، وتأثير سعر الدولار يتجاوز مجرد كونه رقما ثابتا فهو يلعب دورا محوريا في تحديد تكلفة المعيشة.

سعر الدولار اليوم في العراق

يتأثر سعر الدولار اليوم في العراق بالأحداث الإقليمية والدولية والتغيرات في الأسواق العالمية مما يجعله عرضة لتقلبات غير متوقعة يوميا، وسعر الدولار مقابل الدينار العراقي المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس على النحو التالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة يعتبر من العوامل الاقتصادية الهامة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العراقي، ويمثل هذا السعر القيمة التي يتم بها تداول الدولار الأمريكي في السوق الرسمي و مؤشرا أساسيا على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسعر 100 دولار كالآتي:

المدينة سعر 100 دولار (دينار عراقي) بغداد 149,600 البصرة 149,650 كركوك 149,700 أربيل 149,600 سليمانية 149,650

يتم تحديد هذا السعر بناء على مجموعة من العوامل، بما في ذلك الطلب والعرض على العملة والسياسات النقدية للبنك المركزي والتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتتغير أسعار الصرف بشكل مستمر مما يعكس التغيرات في الظروف الاقتصادية والتجارية، ويؤثر في مجالات متعددة مثل التجارة والاستثمار والتمويل.