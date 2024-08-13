رابط رسمي.. تعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 والفئات المستحقة 

يتساءل عدد كبير من المواطنين الموجودين في العراق عن أسماء الأشخاص الذين يشملهم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لم تعلن بعد عن أسماء المشمولين في الرعاية في الوجبة الأخيرة، ولكن قامت الوزارة بتوفير منصة إلكترونية توفر للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بمجرد الإعلان عنها، ولهذا تابعوا السطور التالية للتعرف على المزيد من التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024؟

توفر وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية منصة إلكترونية تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

قم بملء البيانات المطلوبة بدقة.

وبعد ادخال جميع البيانات المطلوبة اضغط على زر التسجيل لإكمال عملية التسجيل.

وبعد تسجيل الدخول على المنصة قم باختيار قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد أن تعرف تفاصيلها واختر المحافظة الموجود فيها.

وأخيرًا قم بالضغط على زر عرض وسوف يظهر لك قائمة بأسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية لهذه الوجبة.

الفئات المستحقة لبرنامج الرعاية الاجتماعية

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق أحد أهم البرامج التي توفرها الحكومة لتقديم الدعم المالي للأسر محدودة الدخل التي تواجه الكثير من الصعوبات المالية والاقتصادية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع وتكون الفئات المستحقة للدعم من برنامج الرعايه هم: