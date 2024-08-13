أحداث مثيرة يشهدها الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان بعد الإعلان الرسمي تعرف على موعد العرض والقنوات الناقلة

تصدر مسلسل المؤسس عثمان محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن طرحت الشركة المنتجة للمسلسل وقناة atv البرومو الرسمي للحلقة الأولى من الجزء السادس من المسلسل، والتي تحمل رقم 165 وأشارت إلى أنه سوف يتم العرض قريباً، لذا وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الموعد الرسمي لعرض الجزء السادس من المسلسل التركي الأشهر والأكثر مشاهدة على مدار الأجزاء الخمسة الماضية، وكذلك القنوات التي ستقوم بعرض الجزء السادس عبر شاشاتها، وذلك وفقاً لما نشرته قناة atv التركية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

القنوات الناقلة للجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان

يمكنكم مشاهدة مسلسل قيامة عثمان بمختلف الحلقات المترجمة للغات المتعددة، من خلال قناتي atv التركية، وقناة الفجر الجزائرية والتي يمكنكم ضبطهما واستقبال البث التليفزيوني من خلال ضبط الترددات الخاصة بهما والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذا الجدول:

قناة atv التركية التردد 10796 نايل سات الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 قناة الفجر الجزائرية التردد 12034 نايل سات الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الأخطاء 3/4

موعد عرض الجزء السادس مسلسل المؤسس عثمان

يعتبر المسلسل التركي المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التي حظيت بأكبر نسبة مشاهدة في الوطن العربي على مدار الخمس أجزاء التي تم عرضها، حتى بات البعض ينتظر موعد عرض الحلقة الأولى من الجزء السادس من المسلسل والتي تحمل الرقم 165، والتي من المقرر أن يتم إذاعتها في أول شهر سبتمبر المقبل وفق ما أفادت به القناة الناقلة للمسلسل، والذي يتناول الأحداث التاريخية التي تدور حول قيام الدولة العثمانية بالإضافة إلى الأحداث التي أعقبت هذه الحقبة الزمنية، بلإضافة إلى وضع خطة من أجل الإيقاع بالأعداء المتواجدين حوله والذين يمانعون قيام الدولة العثمانية ، والتي تم دبلجته بعدد من اللغات حتى استطاع أن يحصد أكبر نسبة مشاهدة وقاعدة جماهيرية في الوطن العربي.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان الجزء 6

يشارك في الجزء السادس من المسلسل عدد كبير من نجوم الوسط الفني التركي يجسدون العديد من الأشخاص التاريخية الذين عاشوا في هذا التوقيت، منهم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بدور البطولة في دور شخصية عثمان بن أرطغرل، كما تلعب دور زوجته الممثلة أزوجه تورير، كما يجسد دور أحد قادة الجيش المغولي الممثل التركي يوردار أوكور، وديدام بالشين، وراغب سافاش، وعائشة جول جوناي، وايمره باسل كغ، نور الدين سونماز، وجلال أل، وعدد آخر من النجوم الأتراك، ومن إخراج المخرج التركي متين جوناي، ومن تأليف محمد بوزداغ.