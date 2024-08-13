بكام النهاردة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 وما هو سعره في البنوك العراقية

تعتبر حركة أسعار الصرف من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية والعالمية، ويواصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تقلباته المعتادة مما يعكس تفاعلات اقتصادية معقدة على مستوى العراق، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول بما في ذلك العراق يلعب سعر الصرف دورا محوريا في تحديد قيمة العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم ليس مجرد رقم بل هو انعكاس لعدة عوامل تشمل السياسات النقدية والطلب والعرض على العملة الأجنبية، و تتأثر أسعار الصرف أيضا بمستويات احتياطي العملة الأجنبية الصادرات والواردات، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

يعتبر تتبع سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والدينار العراقي أمرا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار والأفراد على حد سواء، حيث يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية اليومية، وسعر الدولار مقابل الدينار العراقي المتوقعة اليوم كالآتي:

البنك سعر الصرف (دينار عراقي) بنك الرافدين 1320 مصرف بغداد 1310 مصرف بابل 1310 البنك الأهلي العراقي 1310 بنك الائتمان العراقي 1310 البنك التجاري العراقي 1310 بنك الاستثمار العراقي 1310 بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار 1310

ويعتبر متابعة سعر اليوم فرصة للتعرف على السعر الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي ومراقبة أي تغييرات قد يطرأ عليه بهدف تحسين فهمنا لتأثيره على الاقتصاد المحلي.