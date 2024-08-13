بكام النهاردة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 وما هو سعره في البنوك العراقية

Ahmed.samir تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بكام النهاردة.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024 وما هو سعره في البنوك العراقية
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

تعتبر حركة أسعار الصرف من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية والعالمية، ويواصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم تقلباته المعتادة مما يعكس تفاعلات اقتصادية معقدة على مستوى العراق، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول بما في ذلك العراق يلعب سعر الصرف دورا محوريا في تحديد قيمة العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم ليس مجرد رقم بل هو انعكاس لعدة عوامل تشمل السياسات النقدية والطلب والعرض على العملة الأجنبية، و تتأثر أسعار الصرف أيضا بمستويات احتياطي العملة الأجنبية الصادرات والواردات، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 أغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

يعتبر تتبع سعر الصرف بين الدولار الأمريكي والدينار العراقي أمرا بالغ الأهمية للمستثمرين والتجار والأفراد على حد سواء، حيث يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية اليومية، وسعر الدولار مقابل الدينار العراقي المتوقعة اليوم كالآتي:

البنكسعر الصرف (دينار عراقي)
بنك الرافدين1320
مصرف بغداد1310
مصرف بابل1310
البنك الأهلي العراقي1310
بنك الائتمان العراقي1310
البنك التجاري العراقي1310
بنك الاستثمار العراقي1310
بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار1310

ويعتبر متابعة سعر اليوم فرصة للتعرف على السعر الحالي للدولار مقابل الدينار العراقي ومراقبة أي تغييرات قد يطرأ عليه بهدف تحسين فهمنا لتأثيره على الاقتصاد المحلي.

معلومات الكاتب
Ahmed.samir

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