سلى ولادك بمجموعة مميزة من الأغاني.. تردد قناة ماجد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قناة ماجد للأطفال تعتبر واحدة من أشهر القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي و تعليمي مميز للأطفال بفضل برامجها المتنوعة وأفلام الكرتون المحبوبة أصبحت القناة وجهة رئيسية للأطفال في العالم العربي حيث تقدم لهم محتوى يسهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم إلى جانب ذلك حيث تحرص القناة على تقديم برامج تحث على القيم الأخلاقية والاجتماعية بأسلوب مشوق وجذاب التردد الجديد لقناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات جاء ليضمن استمرار بث محتواها بجودة عالية مما يتيح للأطفال الاستمتاع برامجهم المفضلة دون انقطاع وتعزيز التواصل العائلي من خلال مشاهدة ممتعة وآمنة.

تردد قناة ماجد على نايل سات

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الترددات لضمان استقبال قناة ماجد بجودة عالية على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة ماجد على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

برامج قناة ماجد

قناة ماجد للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم وتحرص على الجمع بين الترفيه والتعليم إليك بعض البرامج المميزة التي تعرضها القناة: