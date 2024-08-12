“أعرف” موعد عرض الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان.. بالساعة واليوم بالتحديد

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول الدولة العثمانية وتأسيسها على يد المؤسس عثمان والصراعات التي واجهها خلال مسيرته لذلك يعد من أفضل المسلسلات التركية التاريخية، بل وأعظمها خلال السنوات الماضية، واستقبل كل عشاق الدراما التركية نبأ استكمال المسلسل بالحماس والفرحة، بعد أن تم الإعلان عن عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وسوف نتحدث في السطور القادمة عن تفاصيل المسلسل، والقنوات التي ستعرض المسلسل.

موعد عرض الحلقة 165 من مسلسل قيامة عثمان

يستكمل مسلسل قيامة عثمان أحداثه بعد نجاح الخمس مواسم السابقة، والذي حاز على إعجاب الكثير من محبي الدراما التركية، كما جذب انتباه غير محبي الدراما التركية أيضا، ليصبحوا متابعين للمسلسل بشغف، وينتظرون عرض الموسم الجديد بحماس شديد.

ويقوم فريق العمل على المسلسل بكل ما يتطلبه الأمر، لإخراج صورة مرضية لملايين المشاهدين، مع الأخذ بالاعتبار أن المسلسلات التاريخية الإعداد لها مختلف تماما عن المسلسلات العصرية.

وسوف يتم عرض الموسم السادس في بداية شهر سبتمبر القادم، على أن تعرض حلقة واحدة أسبوعيا كل يوم أربعاء في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

نظرا لاهتمام محبي مسلسل قيامة عثمان بمتابعة المسلسل، يبحث الكثير عن القنوات التي ستعرض الموسم الجديد للمسلسل، ومن القنوات المتاحة على القمر الصناعي النايل سات:-

قناة ATV التركية

يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

معدل الترميز: 27500.

ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 12692.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية

وأعلنت قناة الفجر عرضها للمسلسل. ويمكن تنزيل القمر على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:-

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

فريق التمثيل في مسلسل قيامة عثمان

يشارك في الموسم السادس لمسلسل المؤسس عثمان أشهر الشخصيات الفنية أبرزهم:-