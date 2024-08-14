حضري النجرسكو في البيت وهتلاقي طعم حكاية وتكاليف اقل

النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة التي لاقت شعبية كبيرة في المطابخ العربية بفضل مذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها حيث بعد هذا الطبق من أفضل الخيارات لوجبة عائلية شهية تجمع بين المكرونة بالدجاج والصلصة البيضاء الغنية ما يميز النجرسكو هو قدرته على إرضاء جميع الأذواق بفضل تنوع مكوناته وإمكانية إضافة لمسات خاصة لتحسين الطعم حيث يمكنك تحضير النجرسكو فى المنزل بسهولة وبتكلفة بسيطة لتتمتعي وجبة مشبعة ومميزة ترضي جميع أفراد العائلة دون عناء.
المكونات
- 500 جرام مكرونة (أي نوع حسب الرغبة مثل بيني أو فيتوشيني)
- 1 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة
- 1 حبة بصل مفرومة
- 2 فص ثوم مفروم
- 1 كوب فطر (مشروم) مقطع (اختياري)
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- 2 كوب حليب
- 1 كوب جبنة مبشورة (مثل الموتزاريلا أو الشيدر)
- 1 مكعب مرق دجاج
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)
- 1/2 ملعقة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)
- 1/2 كوب كريمة طهي
طريقة تحضير النجرسكو
- في وعاء كبير اغلي كمية من الماء مع قليل من الملح.
- أضيفي المكرونة و اطبخيها.
- سخني ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة.
- أضيفي البصل المفروم حتى يذبل.
- أضيفي الثوم المفروم .
- أضيفي مكعبات الدجاج .
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي أو الزبدة على نار متوسطة.
- أضيفي الدقيق وقلبيه باستمرار لمدة دقيقة.
- أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر .
- أضيفي مكعب مرق الدجاج والفلفل الأسود والملح وجوزة الطيب.
- يتم إضافة كريمة الطهي .
- أضيفي نصف كمية الجبنة المبشورة إلى الصلصة .
- أضيفي خليط الدجاج المطهو إلى المكرونة المسلوقة .
- أضيفي الصلصة البيضاء فوق المكرونة والدجاج .
- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
- انقلي خليط المكرونة والدجاج إلى صينية خبز.
- رشي بقية الجبنة المبشورة على الوجه.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة .
- أخرجي النجرسكو من الفرن واتركيه ليبرد قليلا.