لذيذة ومميزة في حر الصيف المنعيش..طريقة عمل الكنافة بالمانجو المنعشة اللذيذة في الصيف

تعد الكنافة بالمانجو واحدة من هذه الأطباق الجميلة في الصيف وهذا الحلوى الشهية تمزج بين الطعم المألوف للكنافة والطابع الاستوائي المميز للمانجو، مما ينتج عنه تجربة طعم فريدة ومدهشة إذا كنت تبحث عن وصفة لذيذة وسهلة التحضير لحلوى مثالية، فإن الكنافة بالمانجو هي الخيار الأمثل وفي هذا المقال، سنقدم لك طريقة تحضير هذه الحلوى الشهية بخطوات دقيقة ومفصلة، لضمان الحصول على كنافة لذيذة ومثالية في كل مرة.

طريقة عمل الكنافة بالمانجو

المكونات:

500 جرام كنافة

كوب من السمنة

2 ملعقة من سكر البودرة

2 كوب من السكر (للشربات)

كوب من الماء

عصير ليمون

2 كوب من الكريم شانتيه

كوب ونصف من الماء المثلج

مانجو مقطعة

طريقة التحضير:

لتحضير الشربات، ضعي السكر في حلة على النار ثم أضيفي الماء وملعقة صغيرة من العسل الأبيض أو الجلوكوز. اتركي المزيج على النار حتى الغليان، ثم أضيفي عصير الليمون واتركيه على النار لمدة ثلاث دقائق قبل رفعه. لتحضير الكنافة، افردي وفتتي الكنافة ثم اطحنيها باستخدام الكبة. في إناء فارغ، ضعي الكنافة وأضيفي السمنة المذابة وقلبي المكونات جيدًا. أضيفي السكر البودرة (اختياري) وقلبي جيدًا. في صينية مدهونة بالسمن، ضعي الكنافة وأضغطي عليها جيدًا. ضعي الصينية في الفرن واتركيها حتى تنضج، ثم أخرجيها وضعي طبقة من الكريمة على الكنافة. لتحضير الكريمة، ضعي الكريم شانتيه في وعاء وأضيفي إليه الماء المثلج، ثم اخلطي المكونات بالمضرب الكهربائي حتى تصبح كريمية. بعد أن تبرد الكنافة، ضعي طبقة من المانجو المقطعة على الوجه. ضعي الكنافة في الثلاجة حتى تبرد تمامًا قبل التقديم.

استمتع بهذه الوصفة اللذيذة والمميزة للكنافة بالمانجو ومزيج طعم المانجو الحلو والكنافة الطرية والكريمة المنعشة يخلق تناغمًا رائعًا في كل قضمة.