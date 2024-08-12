أرخص ثلاث هواتف ذكية في مصر 2024.. إمكانيات خارقة والسعر مفاجأة

أرخص ثلاث هواتف ذكية في مصر، ‏عدد كبير جدا من الأشخاص يبحثون عن نوع معين من الهواتف قد يكون بعضهم يبحث عن الهواتف التى تمتلك كاميرات مميزة والبعض الآخر يبحث عن هاتف عملي بسعر مميز ونظرا لكثرة الطلبات وكثرة أنواع الهواتف المتوفرة في الأسواق يبحث دائما المستخدمين عن أرخص الهواتف التي تمتلك مواصفات مميزة وفي نفس الوقت تكون بأسعار بسيطة وتلبي الاحتياجات الخاصة بكل شخص سواء كان هذا الهاتف سوف يستخدم للعمل أو لأي شيء آخر وسوف نستعرض أرخص هواتف متوفرة في الأسواق.

أرخص ثلاث هواتف ذكية في مصر

يتواجد في الأسواق هواتف من فئات مختلفة وبأسعار مختلفة ومن أرخص الهواتف ذات الأمكانيات المناسبة ما يلي:

مواصفات Samsung Galaxy A04

‏يمتلك الهاتف مجموعة من المميزات ومن أشهرها:

الشاشة الخاصة بالهاتف ذات حجم 6.5 بوصة، ودقتها HD+، وتكون من نوع PLS LCD.

بينما المعالج نوعه MediaTek Helio P35 ويكون ثماني النواة.

والذاكرة الخاصة بالهاتف 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت

والتخزين الداخلي له 32 جيجابايت أو 64 جيجابايت (قابل للتوسعة عبر بطاقة microSD).

الكاميرا الخلفية تكون مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، بينما الأمامية تكون بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير

ونظام التشغيل الخاص بالهاتف Android 12 مع واجهة المستخدم One UI Core.

‏يتوفر هذا الهاتف في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 200 دولار.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 9A

‏أيضا هذا الهاتف من أرخص أنواع الهواتف الموجودة في الأسواق:

الشاشة الخاصة به حجمها 6.53 بوصة، ونوعها IPS LCD، ودقتها HD+ (720 × 1600 بكسل)

المعالج يكون من نوع MediaTek Helio G25، ويكون ثماني النواة.

الذاكرة العشوائية 2 جيجابايت، ولكن التخزين الداخلي 32 جيجابايت.

الكاميرا الخلفية واحدة بدقة 13 ميجابكسل، والأمامية تكون بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية الخاصة بالهاتف ذات سعة 5000 مللي أمبير.

نظام التشغيل Android 10 مع واجهة MIUI.

‏الهاتف يتواجد في الأسواق أيضا بسعر 4000 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Huawei Honor 5X

‏ويعتبر هذا أيضا واحد من أرخص الهواتف المتوفرة بمواصفات رائعة:

‏الشاشة الخاصة بالهاتف يكون حجمها 5.5 بوصة، والدقة 1080 × 1920 بكسل (Full HD)، ونوعها IPS LCD.