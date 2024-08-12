“سكني” موعد ايداع رواتب الدعم السكني 1446.. وما هي شروط الأستحقاق لكل فرد

لهدف رفع نسبة التملك إلى 70%، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، تقدم الحكومة السعودية برنامج الدعم السكني ، ويكثر تساؤل المواطنون عن موعد صرف الدعم السكني لشهر أغسطس 1445.

وقد بدأت وزارة الإسكان بالتعاون مع جهات أخرى في المملكة العربية السعودية، بوضع الضوابط والشروط لاستحقاق هذا الدعم منذ إطلاقه في عام 2017 لمساعدة المواطنين الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، والذي توفر بعدة صور لتناسب جميع فئات المتقدمين المستوفين للشروط.

موعد ايداع رواتب الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان السعودية يوم الـ 24 من شهر أغسطس 2024، الموافق 18 صفر 1446هـ موعد ايداع رواتب الدعم السكني لشهر أغسطس، وجاء هذا الإعلان رداً على الأنباء التي تم تداولها حول تأجيل موعد الصرف، موضحة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكدت الوزارة أن الدعم السكني يصرف في اليوم 24 من كل شهر ميلادي، ما لم يتوافق مع إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية في المملكة.

شروط استحقاق الدعم السكني

وضعت وزارة الإسكان الشروط لاستحقاق الدعم السكني، والتي يجب على المتقدم استيفاء هذه الشروط، والتي هي كالتالي:-

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيما إقامة كاملة في المملكة.

ألا يمتلك وحدة سكنية أو أصولا أخرى ذات قيمة.

لا يقل عمره عن الـ 25 عاما.

توفير جميع المستندات المطلوبة.

المساعدات التي يقدمها برنامج الدعم السكني

المساعدات والخدمات التي توفرها منصة “سكني“، حيث تلبي احتياجات فئات مختلفة من المواطنين، وتشمل هذه المساعدات:-