التقويم الدراسي 1446 حسم موقف تأجيل موعد بدء العام الدراسى وهل تم تأجيله أم لا والعطلات المطولة

هناك حال من الانتظار والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية حول متى موعد العام الدراسي الجديد وذلك بعد أن أنهت وزارة التعليم الإعلان عن نتائج اختبارات نهاية السنة الدراسية السابقة وهو ما سوف نعمل على توضيحه من خلال سطورنا القادمة بموقعكم البديل.

التقويم الدراسى 1446

وعلى صعيد متصل كانت هناك بعض الاخبار المواردة خلال الساعات القليلة الماضية تتحدث حول تعديل وتأجيل موعد بداية الدراسة والتقويم الدراسى للعام الجديد 1446 وعلى الفور أصدرت وزارة التعليم فى المملكة العربية السعودية بيان رسمى نفت فيه كل تلك الاخبار بشكل نهائى.

يبدأ العام الدراسي الجديد في 18 أغسطس 2024 و ينتهي الفصل الدراسي الأول في 7 نوفمبر 2024.

الفصل الدراسي الثاني سوف يبدا يوم 17 نوفمبر 2024 وينتهي في 20 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثالث سوف يبدء يوم 2 مارس 2025 وينتهي في 26 يونيو 2025م.

ينتهى العام الدراسى بشكل رسمى يوم 26 يونيو 2025

قائمة العطل الرسمية في السعودية

بالإضافة إلى تحديد وزارة التعليم السعودية للتقويم الدراسي للسنة الجديدة يمكن الآن توضيح جدول العطل الرسمية في البلاد وتتضمن تلك العطلات كافة المناسبات الوطنية والدينية التى من المتوقع أن تكون ضمن العام الدارسى وهى كتالى :-