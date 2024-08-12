لبشرة نضرة وشبابية..اقوي ماسك عجيب لشد وتبييض البشرة هيخليكي في العشرينات مهما كان عمرك

ماسك الخميرة والنشا هو واحد من أكثر أنواع الماسكات الطبيعية فعالية في تفتيح البشرة وزيادة نضارتها، ويرجع هذا الى المكونات المميزة في هذا الماسك، حيث أن النشا له قدرة على تفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد، بينما تقوم الخميرة بتنظيف البشرة وزيادة حجمها وهذا الماسك قد اكتسب شعبية كبيرة بين السيدات اللاتي يستخدمنه بشكل مستمر لرؤية النتائج المرضية لذا، إذا كنت تبحثين عن طريقة فعالة وطبيعية لتفتيح بشرتك وزيادة نضارتها، فمن المستحسن تجربة هذا الماسك في المنزل.

مكونات ماسك الخميرة والنشا لتفتيح البشرة

هذا الماسك الطبيعي يعمل على تفتيح البشرة وشدها، بالإضافة إلى التخلص من التجاعيد، بفضل خصائص النشا والخميرة واستخدمه بانتظام للحصول على بشرة أكثر نضارة وإشراقًا.

لتحضير هذا الماسك المميز، ستحتاجين المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الماء

ملعقة كبيرة من الخميرة

خطوات تحضير ماسك الخميرة والنشا

في وعاء، اخلطي النشا والماء والخميرة معًا حتى تحصلي على خليط لزج وممتزج. نظفي بشرتك جيدًا واشطفيها بالماء قبل وضع الماسك. تجنبي منطقة محيط العينين عند توزيع الماسك على البشرة. ابدئي بتوزيع هذا الخليط على خدودك بالتساوي. اتركي الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة. اشطفي خدودك بالماء الفاتر جيدًا إلزالة الماسك. كرري استخدام هذه الخلطة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج

يعمل هذا الماسك الطبيعي على تفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد، بفضل قدرة النشا على تحقيق ذلك في الوقت نفسه، تقوم الخميرة بتنظيف البشرة وزيادة حجمها لهذا السبب، اكتسب هذا الماسك شهرة كبيرة بين السيدات اللاتي يستخدمنه بشكل منتظم للحصول على بشرة أكثر نضارة وإشراقًا.