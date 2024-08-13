أحدث شفرات جاتا سان اندرياس مضمونة وموثوقة 100% 🌟🌟🌟 هتخليك تسيطر عاللعبة وهتلعب باحترافية

شفرات جاتا سان أندرياس يبحث عنها جميع محبي لعبة جاتا، حيث تمكنهم هذه الشفرات من تخطى المهمات الصعبة وتعزز فرصتهم في الفوز، هذه الشفرات تتمثل في مجموعة من الحروف والأرقام ولكنها تضفي على اللعبة روح من الإثارة والمتعة، حيث تمكن اللاعب من الحصول على الأسلحة والذخيرة، كما تعزز فرصته في الفوز على الأعداء، لأنها تعطيه قوة تجعله الأقوى في اللعبة، ولمعرفة هذه الشفرات تابعوا معنا السطور القادمة.

شفرات جاتا سان أندرياس

شفرات جاتا سان أندرياس يبحث عنها عدد كبير من محبي لعبة جاتا، لأنها تمكنهم من الحصول على أسلحة وسيارات جديدة، وتتمثل هذه الشفرات فيما يلي:

LXGIWYL و تمنح هذه الشيفرة اللاعب مجموعة من الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك المسدس، البندقية، والقاذف الصاروخي و شيفرة الصحة الكاملة والدروع

HESOYAM

تعيد الصحة الكاملة والدروع للاعب، وتمنحه أيضًا 250,000 دولار.

CHITTYCHITTYBANGBANG وهي تجعل جميع المركبات في اللعبة تطير، مما يسمح للاعب بالسفر عبر الخريطة بطرق جديدة.

KANGAROO تجعل شخصية اللاعب تقفز عالياً بشكل غير طبيعي.

VROCKPOKEY تحوّل جميع المركبات العادية في الشارع إلى مركبات رياضية فائقة السرعة.

PLEASANTLYWARM وتغير الطقس في اللعبة إلى مشمس ودافئ.

AEZAKMI وتمنح اللاعب حصانة كاملة ضد الشرطة، مما يسمح له بارتكاب الجرائم دون ملاحقة.

AIWPRTON تقوم بإظهار دبابة مباشرة أمام اللاعب، يمكن استخدامها لتدمير كل شيء في طريقك.

ROCKETMAN وهي تمنح اللاعب حقيبة نفاثة تمكنه من الطيران والتحليق في سماء مدينة سان أندرياس.

طريقة تنزيل لعبة جاتا سان أندرياس

يمكن بخطوات بسيطة أن تقوم بالاستمتاع بلعبة جاتا سان أندرياس عن طريق تنزيلها على هاتفك المحمول، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: