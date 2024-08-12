وحدة سكنية تحت الإنشاء من بنك الراجحي 2024 خطوات التقديم وشروط الحصول على الوحدات السكنية

من أجل راحة العملاء والرغبين فى التقديم على وحدة سكنية قيد الإنشاء من مصرف الراجحي أعلن البنك عن الخطوات اللازمة من أجل الاشتراك فى الخدمة والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدة ضمن شروط قروض التمويل العقارى التابعة للبنك والتى سوف نعمل على توضيحها من خلال مقالتنا.

كيفية التقديم لوحدة سكنية قيد الإنشاء من الراجحي.

يستطيع كل من يرغب فى الاستفادة من خدمات التمويل العقارى والحصول على وحدة سكنية قيد الانشاء من خلال مصرف الراجحى السير على الخطوات الاتية للتقديم

زيارة موقع بنك الراجحي. من هنــــا

الدخول إلى الحساب.

إدخال اسم المستخدم والعنوان الشخصي.

تحديد الحالة كمقيم أو مواطن سعودي.

اختيار نوع التمويل.

إرفاق المستندات اللازمة.

الانتظار للحصول على رد البنك بالموافقة على التمويل.

شروط التمويل العقاري من بنك الراجحي

هناك عدد من الشروط التى يجب توفيرها من أجل حصولكم على الوحدة السكنية والتى تم الاعلان عنها من قبل البنك وهى على النحو الاتى :-

أن يكون الشخص المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون لدى المتقدم حساب جاري في مصرف الراجحي

أن تكون الوحدة ضمن وحدات مصرف الراجحي

يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 75 عامًا.

أن لا يقل راتبك الشهرى عن 7000 ريال.

أن تكون من الموظفين الحاليين

مزايا تمويل وحدة سكنية قيد الإنشاء من الراجحي

يتميز تمويل وحدة سكنية قيد الإنشاء من مصرف الراجحي بعدد من المزايا التي تساعد العميل في سداد الأقساط الشهرية وأهم هذه المميزات هي:-