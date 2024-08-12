وجبة إفطار سريعة ولذيذة...طريقة مطبق الجبنة الشيدر والزيتون بطعم شهي وبخطوات بسيطة

نبحث دائمًا عن وجبات إفطار سريعة وسهلة التحضير والتي تجمع بين اللذة والفائدة الصحية، ومن بين أشهر هذه الوجبات السريعة، نجد مطبق الجبنة الشيدر والزيتون، والذي يعد من بين أذواق الفطائر والمعجنات الأكثر شهرة، ويتميز هذا المطبق بسهولة تحضيره في المنزل باستخدام مكونات طبيعية وغير معالجة، مما يضمن جودة المنتج النهائي وخلوه من المواد الحافظة الضارة بصحتنا وكما أن له العديد من الفوائد الغذائية التي تجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الإفطار وفي هذا المقال، سوف نتعرف على طريقة تحضير مطبق الجبنة الشيدر والزيتون بأسهل الخطوات وبأقل التكاليف، ليصبح هذا الطبق الشهي جزءًا من وجبات إفطار أسرتك في أي وقت.

مقادير مطبق الجبنة الشيدر والزيتون

مطبق الجبنة الشيدر والزيتون هو وجبة لذيذة وسهلة التحضير في المنزل ويتكون هذا المطبق من عجينة رقيقة ممتلئة بالجبنة الشيدر المذابة والزيتون المفروم ويمكن تناوله كوجبة خفيفة أو رئيسية مع السلطة أو الحساء.

للعجينة:

3 كوب دقيق فاخر

بيضة واحدة

ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت

ماء دافئ للعجن

للحشوة:

جبنة شيدر مبشورة

جبنة موزاريلا حسب الرغبة

شرائح زيتون مخلل

بقدونس مفروم

طريقة التحضير: