أقوى شفرات جاتا سان أندرياس 🌟🌟 كلمات سر موثوقة 100% هتخليك أجمد واحد في اللعبة

تعد شفرات جاتا سان أندرياس من أكثر أيقونات البحث من قبل لاعبي وعشاق لعبة جاتا أو لعبة حرامي السيارات كما كان يطلق عليها سابقا حيث تعد اللعبة هي أشهر لعبة إلكترونية ظهرت منذ ظهور ألعاب الفيديو ولقد تعلق باللعبة الكثير من اللاعبين في جميع أنحاء العالم وليس الوطن العربي فقط، كما أن مالكي اللعبة يحرصون دائما على تطويرها وإضافة الكثير من الإمكانيات والاضافات إليها، وإليكم أهم شفرات جاتا المهنة في اللعبة.

شفرات جاتا سان أندرياس

تحتوي لعبة جاتا على الكثير من الشفرات التي تستخدم لأغراض مختلفة تساعد اللاعب كثيرا في تغيير نمط اللعبة ومن أبرز هذه الشفرات ما يلي:

شفرات الأسرار

AIWPRTON شفرة نزول دبابة كبيرة.

JUMPJET شفرة طائرة اف 16 مجهزة بصواريخ حربية.

OHDUDE شفرة طائرة مروحية حربية كبيرة.

KGGGDKEP شفرة قارب بحر مطاط صغير.

OSRBLHH شفرة زيادة عدد نجوم الشرطة.

ASNAKMI شفرة مسح عدد نجوم الشرطة.

AEZAKMI شفرة انت من الشرطة.

LEDUWNV شفرة القفزة الهائلة.

KRIJEBR شفرة سيارة ليموزين.

GUSNHDE شفرة انواع سيارات جميلة متنوعة.

ASNAEB شفرة انواع سيارات جميلة2.

شفرات الطقس

ICIKPYH شفرة طقس حار و مشمس.

AFZLLQLL شفرة طقس مشمس فقط.

AUIFRVQS شفرة طقس ملئ بالغيوم.

MGHXYRM شفرة طقس ممطر ومزعج.

ALNSFMZO شفرة طقس مخييف و مظلم.

CWJXUOC شفرة عاصفة رياح رمل.

شفرات أخرى