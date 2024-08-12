متى موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1446 للموظفين في القطاع العام والخاص

ازداد البحث في المملكة العربية السعودية مؤخرا عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي لعام 1446، واحتفالا بتوحيد المملكة أصبح هذا اليوم إجازة رسمية للاحتفال وذلك لتعزيز حب الوطن، ونشر التراث السعودي عن طريق الاحتفالات لتتناقل عبر الأجيال وتظل الذكرى خالدة مخلدة إلى الأبد، وسنوضح في هذا المقال التفاصيل عن هذا اليوم.
اجازة اليوم الوطني السعودي 1446
أعلنت الحكومة السعودية عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 1446، والذي يأتي يوم 23 من شهر سبتمبر كل عام، وسيوافق هذا العام يوم 20 من شهر ربيع الأول لعام 1446هـ، وتقرر إعطاء الاجازة يومي الأحد والإثنين 22 و23 من شهر سبتمبر 2024، الموافق 19 و20 من ربيع الأول لعام 1446هـ.
ويأتي هذا اليوم احتفالا بإعلان المملكة العربية السعودية دولة مستقلة تحت قيادة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وبداية لإمساك عائلة آل سعود زمام الحكم في المملكة، للنهضة بها ونقلها إلى عهد جديد يواكب العصر.
مظاهر الاحتفال باليوم الوطني السعودي
تنظم المملكة كل عام الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وذلك لعرض الكثير من المحتوى الثقافي والترفيهي تعزيزا في حب الوطن، ومن أهم مظاهر الاحتفال في هذا اليوم يتمثل فيما يلي:-
- يحصل جميع العاملين في كافة المجالات على إجازة مدفوعة الأجر من قبل الدولة.
- وقف الأنشطة التعليمية في كافة المدارس والجامعات السعودية ليتمكن الطلاب من حضور الاحتفالات لنشر الثقافة السعودية عبر الأجيال.
- عرض البرامج التي تسلط الضوء على أهم التواريخ والانجازات في المملكة العربية السعودية.
- تقديم فعاليات موسيقية واستعراضية تعكس التراث الشعبي السعودي، ويتم بثها من خلال وسائل الإعلام المتنوعة.
- تزيين الشوارع بالأعلام الخضراء والديكورات المتنوعة احتفالا باليوم الوطني، ويتم رفع علم السعودية أعلى المباني الحكومية والرسمية في جميع أنحاء المملكة.