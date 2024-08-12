هنحلي باية النهاردة.. طريقة عمل البليلة بالمكسرات بمكونات بسيطة والنتيجة مبهرة أحلى من المحلات

تعتبر البليلة من الأطباق التقليدية التي تحمل الكثير من الذكريات الجميلة عن الطفولة والأوقات الممتعة التي قضيناها مع أمهاتنا وجدتنا، وهذا الطبق البسيط والمغذي يُعد خيارًا مثاليًا لبداية يومك بنشاط أو كوجبة خفيفة مريحة في المساء، وما يميز البليلة أنها يمكن تحضيرها بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى نقع مسبق أو تحضيرات معقدة فهي طبق سهل التحضير باستخدام مكونات بسيطة متوفرة في المطبخ في هذا المقال، سنتعرف على طريقة إعداد البليلة بطعم لذيذ ومريح لا يقاوم سواء كنت تبحث عن وجبة صباحية مُشبعة أو وجبة خفيفة في المساء، ستجد أن البليلة هي الخيار الأمثل.

طريقة عمل البليلة بالمكسرات

المكونات:

كوب واحد من القمح الكامل

3 أكواب من الماء

قليل من الملح

السكر حسب الرغبة

حليب للتقديم

مكسرات مجروشة للتزيين

قرفة أو جوزة الطيب للنكهة

طريقة التحضير:

اغسل القمح جيدًا تحت الماء الجاري، ثم ضعه في إناء متوسط الحجم مع الماء والملح. ضع الإناء على نار متوسطة حتى يبدأ الماء في الغليان. قلل من درجة الحرارة واترك القمح ينضج لمدة 15 دقيقة أو حتى يصبح طريًا. تذوق القمح للتأكد من نضجه، ثم أضف السكر حسب الرغبة. قدم البليلة ساخنة مع إضافة الحليب والمكسرات المجروشة.

الفوائد الصحية: