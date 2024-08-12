“الموارد البشرية” متى موعد إيداع دفعة 81 حساب المواطن وكيفية الأستعلام؟

من أجل تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع، ومساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، ومساعدتهم على تحقيق احتياجاتهم، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من برامج الدعم، وأهمها برنامج حساب المواطن التي تقدم الدعم المالي للأسر المستحقة، والتي يتم تحديد قيمته وفقا لدخل الأسرة وعدد أفرادها، وجاء ذلك في ظل تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

متى موعد إيداع دفعة 81 حساب المواطن

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد ثابت لصرف دعم حساب المواطن والذي يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، فإنه سيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف حسب ما تحدده الوزارة.

ومن المقرر صرف الدفعة الـ 81 من حساب المواطن لشهر أغسطس 2024 في اليوم الـ 11 من الشهر، وذلك لموافقة اليوم العاشر ليوم السبت الذي يعتبر إجازة أسبوعية للمصالح الحكومية.

الاستعلام عن إيداع دفعة 81 حساب المواطن

المستفيدين من برنامج حساب المواطن، وأيضا المسجلين حديثا بعد التأكد من أهليتهم لصرف دفعة 81 من حساب المواطن، يمكنهم الاستعلام عن إيداع الدفعة إلكترونيا ومعرفة قيمة الدعم التي تحددت لهم، وذلك بعد تطبيق الخطوات البسيطة التالية:-