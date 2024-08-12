رسميًا .. الموعد النهائي لـ امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2024 + موعد الإعلان عن الاعتراضات

كشفت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2024 والذي تبقى عليه القليل من الوقت، حيث كشفت الوزارة بأن تعتبر هذه الامتحانات فرصة لهم من جديدة للنجاح والدخول في الجامعات والمعاهد المقبول بها المجاميع الخاصة بهم، لذلك يمكنك معرفة المواعيد الرسمية الخاصة بامتحانات السادس الاعدادي للدور الثاني، ومعرفة أيضًا موعد صدور نتيجة اعتراضات السادس الاعدادي التي ينتظرها عدد كبير جدًا من الطلاب.

امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2024

تبقى القليل من الوقت الآن على امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2024، حيث يكون تبقى فقط على امتحانات الدور الثاني حوالي 19 يوم فقط، أي سوف يكون موعدها 31 من الشهر الجاري، ويجب على كافة الطلاب والطالبات أن يكونوا على استعداد كامل للبدء في الامتحانات، ويجب عليهم أن يكونوا ملتزمين بمواعيد الامتحانات المعلنه من الوزارة، وذلك سوف يتم الكشف عنه بشكل رسمي من خلال وزارة التربية العراقية بشكل مفصل قبل الامتحانات بساعات قليلة فقط.

موعد صدور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024

كشفت الوزارة بأنه جاري الآن عمليات التصحيح بالكامل، لكافة الأوراق التي قاموا طلابها بتقديم اعتراضات لنتائج السادس الاعدادي، وبالتالي فقد وضحت الوزارة أيضًا بأنه خلال الأيام القادمة يمكن أن يتم الكشف عن النتيجة بشكل مفصل لكافة الطلاب والطالبات، بل يجب عليهم أن ينتظروا حتى يتم التصريح الكامل من الوزارة بشأن الإعلان عن نتيجة اعتراضات السادس الاعدادي، وخطوات الاستعلام عنها سوف يكون من خلال موقع نتيجة نت الرسمي والتابع للوزارة.