اعرف المعاد امتى وأوعى يفوتك .. جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 وموعد النتيجة

كشفت وزارة التعليم المصرية عن جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 لطلاب أدبي وعلمي علوم ورياضة، حتى يتمكنوا من الحصول على الامتحان وتأديته بكل سهولة والنجاح به، للدخول في المرحلة الجديدة وبالتالي فقد يمكن لكافة الطلاب والطالبات متابعة موقعنا الإخباري البديل لمعرفة موعد صدور النتيجة والخطوات الرسمية الخاصة بها، عبر موقع ومنصة نتيجة نت الرسمية والتابعة لوزارة التربية والتعليم، فضلًا عليك متابعة النقاط والأسطر التالية.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

يمكنك بكل سهولة الآن أن تقوم بمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 والمعروف بأنه سوف يكون موعد بدايته في يوم 24 من أغسطس الجاري، وسوف تنتهي الامتحانات في منتصف سبتمبر 2024، وهذا وفقًا لما أعلنت عنه الوزارة، كما حددت أيضًا بأن في خلال أيام قليلة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني، سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل كامل للطلاب، لذلك يجب عليهم متابعة الموقع الرسمي الخاص بنا والحصول على النتيجة من خلال الخطوات التي سوف يتم عرضها لكم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

يمكنك الآن أن تقوم بالاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالدور الثاني، بعد أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من وزارة التعليم المصرية وفقًا لتلك الخطوات التالية: