استمتع بطعم الشاورما الطازجة واللذيذة.. طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة

تريد العديد من الأمهات معرفة طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت، شاورما الفراخ هي أحد الأطباق الشهية والمحبوبة في العديد من الدول العربية، وخاصة في بلاد الشام، تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، وتعتبر من الأطعمة السريعة والشعبية.

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت

إليكم طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت:

المكونات:

كيلو صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة

نصف كوب زبادي

ربع كوب عصير ليمون

3 فصوص ثوم مفروم

بصلة كبيرة مبشورة

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا حلوة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

زيت نباتي للقلي

خبز عربي أو بطاطس مقلية للتقديم

خضروات طازجة مثل الخس، الطماطم، الخيار المخلل

صلصة طحينة أو مايونيز حسب الرغبة

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي جميع مكونات التتبيلة جيدًا.

أضيفي شرائح الدجاج وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالتتبيلة تمامًا.

غطي الوعاء وادخليه الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو طوال الليل للحصول على أفضل النكهات.

سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

أضيفي القليل من الزيت النباتي.

ضعي شرائح الدجاج المتبلة في المقلاة واتركيها حتى تتحمر وتنضج من جميع الجوانب.

قدمي شاورما الدجاج ساخنة في خبز عربي مع الخضروات والصلصات المفضلة.

يمكنك أيضًا تقديمها مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية.

أسرار نجاح شاورما الفراخ