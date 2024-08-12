سجل الان في قرعة الحج 2025 بالعراق تعرف على الشروط الأساسية للتسجيل في القرعة

يعتبر أداء مناسك الحج هي حلم كل مسلم، ويرغب الكثير منهم التسجيل في قرعة الحج وخاصة بعد إعلان الهيئة العليا للحج والعمرة بإتاحة التسجيل في القرعة إلكترونيا كما أوضحت بأن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين ليتم الموافقة على طلب القرعة سنتعرف على التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

ما هي خطوات التسجيل في قرعة الحج بالعراق

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأن يتم التسجيل في القرعة من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على موقع الهيئة العليا للحج والعمرة من خلال الضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

يتم تسجيل الدخول على الموقع، واضغط على الخدمات الإلكترونية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية لمقدم الطلب، ويجب التأكد من أن البيانات صحيحة مئة بالمئة.

بعدها يتم الضغط على التالي، يعرض الموقع بعض من الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها جميعا.

ثم يتم إرسال المستندات التي يطلبها الموقع، والضغط على تقديم الطلب، ويتم متابعة الطلب الخاص بك لحين الموافقة عليه.

ما هي ضوابط التسجيل في قرعة الحج

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه يتم التسجيل لكافة المتقدمين بناء على بعض الشروط الأساسية وهي كالتالي: