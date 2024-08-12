هسه ظهرت.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ‏برنامج الرعاية الاجتماعية هو واحد من أشهر برامج الدعم المقدمة من الحكومة العراقية لجميع الأشخاص المستحقين في العراق حتى يتم مساندة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة لكي يتمكنوا من العيش بشكل كريم على أرض العراق، وفي الفترة الأخيرة انتشرت عملية البحث لمعرفة أسماء الأشخاص المقبولين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ولذلك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتوفير رابط رسمي يمكن من خلاله القيام بالتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بسهولة كبيرة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

‏جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم يرغبون في معرفة نتيجة الطلب هل تم القبول أو الرفض من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق يمكن أن يتم ذلك بسهولة كبيرة من اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة كالتالي:

‏يتم الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بمنصة مظلتي .

‏بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي الخاص بالشخص المتقدم للحصول على الدعم.

‏سوف تظهر صفحة أمامك مليئة بالبيانات المتعلقة بالشخص المستفيد يتم إدخالها بشكل صحيح ويتم مراجعة البيانات جيدا.

‏سوف يتم استعراض جميع محافظات العراق يتم اختيار المحافظة المطلوب الاستعلام فيها.

‏بعد إدخال اسم الشخص المتقدم سوف تظهر النتيجة أمامك إما بالقبول أو الرفض.

‏بكل سهولة أيضا يمكن أن يتم تحميل جميع أسماء الأشخاص المقبولين بصيغة PDF على جهازك الخاص.

‏شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

‏لكي يتم الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط في الشخص المتقدم، ومن أهم هذه الشروط: