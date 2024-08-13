كن أول من يعرف موعد صرف الرواتب.. وزارة المالية الجزائرية تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 الجزائر وخطوات الاستعلام عن الراتب

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 الجزائر، أعلنت الحكومة الجزائرية عن زيادة جديدة في معاشات المتقاعدين لعام 2024، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة فئة المتقاعدين الذين قدموا الكثير للوطن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر 2024 الجزائر

تتزايد عمليات البحث عن موعد صرف معاشات المتقاعدين في الجزائر، لا سيما مع اقتراب نهاية كل شهر، وحرصًا من الحكومة على تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين، تم تحديد يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024 موعدًا لصرف معاشات شهر أغسطس، ويمكن للمتقاعدين الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم بسهولة عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة المالية، وفي حالة وجود أي تغييرات في مواعيد الصرف بسبب العطلات الرسمية، يتم الإعلان عنها مسبقًا.

رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد في الجزائر 2024

إليكم رابط الاستعلام عن رواتب التقاعد في الجزائر 2024:

توجه إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.

سجل دخولك إلى حسابك الشخصي باستخدام معلوماتك.

انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

اختر أيقونة “الاستعلام”.

أدخل اسمك ورقم هويتك ورقم جوالك.

حدد المهنة والدرجة الوظيفية التي كنت تعمل بها.

اضغط على زر “استعلام” لعرض النتائج.

زيادات في معاشات المتقاعدين 2024 في الجزائر

أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن زيادة في رواتب المتقاعدين لعام 2024، وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة غلاء المعيشة، وتشمل الزيادة رفعًا بنسبة 5% للمتقاعدين الذين يتقاضون أقل من 20 ألف دينار، و4% لمن يتقاضون أكثر من ذلك، كما استفاد أصحاب الرواتب بين 50 و80 ألف دينار من زيادة بنسبة 20%، ويمكن للمتقاعدين صرف الزيادة من أجهزة الصراف الآلي أو مؤسسات التأمين الاجتماعي.