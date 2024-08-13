أقوى بطارية في هواتف هونر.. تعرف على مواصفات هاتف HONOR X7b

تعتبر هواتف هونر هو الخيار الاقتصادي لدى العديد من الأشخاص الراغبين في شراء هاتف جديد بسعر اقتصادي، ومميزات عديدة وقد أعلنت شركة هونر على إصدار هاتفها الجديد HONOR X7b وأعلنت بأن بطارية الهاتف هي الأقوى من كافة بطاريات هونر، ويتساءل البعض على أهم مميزات الهاتف سنتعرف عليها في السطور التالية.

مواصفات HONOR X7b

يعتبر هاتف هونر هو أفضل هواتف في الفترة الحالية، حيث تعمل شركة هونر على الاهتمام بكافة تفاصيل الهاتف بداية من التصميم الى المواصفات الداخلية في الهاتف، ويتساءل البعض على المواصفات الجديدة لهاتف هونر إكس 7 بي ومن المواصفات الآتي:

معالج الهاتف ثماني النواة Snapdragon 680 4G تكنولوجيا 6 نانو التخزين \ الرام 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام كاميرا الهاتف خلفية ثلاثية 108+5+2 م.ب. / امامية 8 م.ب. شاشة الهاتف 6.8 بوصة بدقة QHD بها ثقب صغير نظام تشغيل الهاتف اندرويد 13 سعة البطارية 6000 مللي أمبير

ما هي مميزات هاتف HONOR X7b

تعتبر مميزات الهاتف من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة المستخدمين قبل الشراء ومن مزايا هاتف هونر الجديد الآتي: