أقوى بطارية في هواتف هونر.. تعرف على مواصفات هاتف HONOR X7b

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
أقوى بطارية في هواتف هونر.. تعرف على مواصفات هاتف HONOR X7b

تعتبر هواتف هونر هو الخيار الاقتصادي لدى العديد من الأشخاص الراغبين في شراء هاتف جديد بسعر اقتصادي، ومميزات عديدة وقد أعلنت شركة هونر على إصدار هاتفها الجديد HONOR X7b وأعلنت بأن بطارية الهاتف هي الأقوى من كافة بطاريات هونر، ويتساءل البعض على أهم مميزات الهاتف سنتعرف عليها في السطور التالية.

مواصفات HONOR X7b

يعتبر هاتف هونر هو أفضل هواتف في الفترة الحالية، حيث تعمل شركة هونر على الاهتمام بكافة تفاصيل الهاتف بداية من التصميم الى المواصفات الداخلية في الهاتف، ويتساءل البعض على المواصفات الجديدة لهاتف هونر إكس 7 بي ومن المواصفات الآتي: 

معالج الهاتفثماني النواة Snapdragon 680 4G تكنولوجيا 6 نانو
التخزين \ الرام128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام
كاميرا الهاتفخلفية ثلاثية 108+5+2 م.ب. / امامية 8 م.ب.
شاشة الهاتف6.8 بوصة بدقة QHD بها ثقب صغير
نظام تشغيل الهاتفاندرويد 13
سعة البطارية6000 مللي أمبير

ما هي مميزات هاتف HONOR X7b

تعتبر مميزات الهاتف من أكثر الأمور التي يهتم بها كافة المستخدمين قبل الشراء ومن مزايا هاتف هونر الجديد الآتي: 

  • يدعم الهاتف تركيب 2 شريحة اتصال، كما أنه يمكن استخدام الانترنت بشكل جيد حيث أنه يدعم شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني الي الرابع.
  • حرصت شركة هونر على تصميم الهاتف بأفضل خامات البلاستيك.
  • يمكن الاعتماد على الهاتف في تصوير الفيديو بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة.
معلومات الكاتب
hana masoud

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