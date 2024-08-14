تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد … وكيفية تثبيتها بسهولة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة

قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أفضل القنوات التي يوجد لديها العديد من المشاهدين في أنحاء العالم، لما تقدمه هذه القناة من برامج مميزة، وتتميز القناة بتقديم كل ما يخص عالم الحيوان والبحار، وايضا برامج السباق الدراجات و السيارات، وبرامج استكشافات الحضارة المصرية القديمة، فهى تعد من أفضل القنوات الوثائقية، لذلك سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

يبحث كثير من متابعى قناة ناشيونال جيوغرافيك على معرفة التردد الجديد 2024، لمتابعه كل ما يخص عالم الطبيعة والحياة البرية، لذلك سوف نعرض تفاصيل التردد.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024على القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة 11411.

معدل الاستقطاب 30000.

معدل الترميز أفقي .

معامل التصحيح 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعى العرب سات

تردد القناة 11804.

معدل الترميز 27500.

معدل الاستقطاب أفقي .

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على الجهاز الخاص بك.

تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على جهاز الاستقبال بكل سهولة، من خلال اتباع الخطوات التالية

اولا: اضغط على القائمة في جهاز التحكم.

ثانيا: اضغط على زر البحث.

ثالثا: اختيار خيار التثبيت اليدوي.

رابعا: اختر إضافة تردد جديد مع تحديد القمر الصناعي سواء العرب سات او النايل سات.

خامسا: اكتب بيانات تردد القناة والمعلومات الأخرى بطريقة صحيحة.

سادسا: اضغط على البحث.

سابعا: اضغط على حفظ لتثبيت القناة ضمن قائمة القنوات.

واستمتع بمشاهدة ما تقدمه القناة على شاشتها على مدار الساعة من برامج مميزة ومفيدة.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تقوم القناة بتقديم العديد من البرامج العلمية وبرامج السباقات وغيرها الكثير من البرامج التى تميز القناة ومنها