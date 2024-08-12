مشاكسات 24 ساعة بين القط والفار.. تردد قناة توم وجيري 24 ساعة Tom And Jerry على النايل سات

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة، تعتبر قناة توم وجيري في هذا الوقت من أبرز القنوات الفضائية العارضة لمحتوى الأطفال حيث يشاهدها ملايين المتابعين حول الوطن العربي وفي الشرق الاوسط لكون القناة تقوم بعرض واحد من الكرتون المميز للصغار والكبار وهو كرتون القط والفأر أو كما يعرف توم وجيري حيث أن هذا الفيلم الكرتوني المفضل لكل من يشاهده وتعمل القناة على تحديث ترددها بشكل مستمر لضمان عدم التشويش أو قطع البث واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة توم وجيري للأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة نايل سات

يرغب دائما أولياء الأمور في البحث عن مواد ترفيهية تساعد أطفالهم في قضاء وقت ممتع ومرح وخصوصا مع أفلام القط والفار والتي تضمن أن الأطفال يقضون وقتهم في شكل مميز حيث يأتي التردد القناة على النحو التالي:

التردد : 12149.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل تصحيح الخطأ : 6/5.

معامل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب يكون : أفقي.

جودة القناة : HD

تردد قناة توم وجيري 24 ساعة على العرب سات

كما تعمل القناة على بث محتواها عبر القمر الصناعي عرب سات لضمان وصول بث القناة إلى الدول المختلفة التردد على القمر الصناعي عرب سات كتالي:

القمر الصناعي عرب سات. التردد 11315 معدل الترميز 27500 الأستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

مميزات قناة توم وجيري 2024

أن قناة توم وجيري من القنوات المتعددة في المزايا التي تقدمها حيث تأتي مزايا قناة توم وجيري على النحو التالي: