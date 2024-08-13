برنس الفئة الاقتصادية.. مواصفات وسعر هاتف Realme 12x 5G.. القيمة الحقيقة مقابل السعر

هاتف Realme 12x 5G، شركة ريلمي هي واحدة من أشهر شركات الهواتف المحمولة الاقتصادية التي انتشرت في الفترة الأخيرة وجعلت الكثير من المستخدمين حريصين على امتلاك هذه الهواتف نظرا لما يتواجد فيها من مميزات وإمكانيات وبالتحديد الإمكانيات المحدثة على الكاميرات التي استطاعت أن تنافس أقوى الهواتف المحمولة لشركات كبرى ونظرًا لذلك عدد كبير من المستخدمين يتساءلون دائما عن الإصدارات الحديثة التي تطلقها هذه الشركة وما هي الأسعار الخاصة بها حتى يتم مقارنة المنتجات الخاصة بها بالأنواع الأخرى.

مواصفات هاتف Realme 12x 5G

‏هذا الهاتف من أقوى الهواتف المحمولة التي تم إصدارها مؤخرا يمتلك مجموعة كبيرة من المميزات الموجودة في كافة أجزائه وتفاصيله:

الشاشة الخاصة بالهاتف ذات حجم 6.67 بوصة، ومن نوع IPS LCD، وبدقة HD+، ومعدل التحديث الخاص بها يكون سلس ومرن للاستخدام اليومي.

المعالج يكون من نوع MediaTek Dimensity 6100+، وتصنيعه 6 نانومتر، وذلك حتي يكون أداء الهاتف قوي يضمن تشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة.

الذاكرة العشوائية تتوفر في خيارات مختلفة (6/8 جيجابايت)، ومزود بتخزين داخلي 128/256 جيجابايت قابل للتوسعة.

الكاميرا الخلفية مزدوجة تتكون من كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل + كاميرا أخرى بدقة 2 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية تكون بدقة 8 ميجابكسل لصور سيلفي جيدة.

البطارية تكون بسعة 5000 مللي أمبير، و يدعم الشحن السريع لشحن الهاتف بسرعة كبيرة.

نظام التشغيل هو Android 14 مع واجهة Realme UI 5.0.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس .5G، وبه ماسح بصمة مدمج في زر الطاقة.

مزود بمنفذ سماعة رأس 3.5 ملم.

سعر هاتف Realme 12x 5G

‏يتوفر الهاتف في أغلب الأسواق ويكون بأسعار بسيطة جدا مقارنةً بالإمكانيات المتوفرة في الهاتف ويتواجد الهاتف في مصر بضمان دولي بقيمة 8600 جنيه، بينما يتوفر الهاتف بالسعة الأكبر في المملكة العربية السعودية بسعر 680 ريال سعودي.