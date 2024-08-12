اكسب مليون دولار وغير حياتك.. تعرف على أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 

تعتبر مسابقة الحلم هي من أكثر الأمور التي يسعى ورائها الكثير من الأشخاص الذين لديهم أحلام عديدة يرغبون في تحقيقها، حيث أنها تمنح كل المشتركين جوائز مختلفة سواء كانت شهرية أو أسبوعية والجائزة الكبرى بها مليون دولار، ويتساءل البعض على طريقة الاشتراك في المسابقة كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال الهاتف، وقد أوضحت بأنه يجب إرسال رسالة تحتوى على كلمة حلم أو دريم، وأرقام الاشتراك في المسابقة كالتالي:

للاشتراك من المملكة العربية السعودية يتم إرسال الرسالة على الرقم التالي 858888.

ويمكن الاشتراك من مصر من خلال الرقم التالي 95450.

ويمكن الاشتراك من المغرب يتم الاتصال على رقم 9669.

ورقم الاشتراك من تونس هو 85988، بينما الاشتراك من الأردن على الرقم التالي 94099.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال التطبيق

عملت إدارة برنامج الحلم بطرح تطبيق الكتروني مناسب لكافة أنواع الهواتف سواء كان اندرويد أو ايفون، وأعلنت بأنه يتم الاشتراك في المسابقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تحميل تطبيق الحلم من خلال النسخة المناسبة لهاتفك.

يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال الرقم الهاتفي الخاص بك.

ثم يتم الاشتراك في المسابقة من خلال كتابة كلمة حلم او دريم.

ومن الضروري اختيار الدولة العربية التي تقيم بها من الخيارات الموضحة على الشاشة.

بعدها يتم الاجابة على الاسئلة التي تطرحها التطبيق لزيادة فرصتك في الفوز.