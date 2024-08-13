مهمات جاتا GTA ⭐⭐⭐⭐ سان اندرياس علي PC والموبايل + مجموعــة من شفرات جي تي اي عدم الموت وأسلحة تخليك جــامد

مهمات جاتا سان اندرياس تعد من المهمات التي يبحث عن معرفتها الكثير من اللاعبين حول العالم، حيث تعد المهمات من الأشياء التي تضيف إلى اللعبة الكثير من الإثارة والقوة إلى اللعبة، ولذلك يجب على اللاعب أن يقوم لأداء هذه المهمات كل يوم حتى يتنقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ويستمتع باللعبة على أكمل وجه.

مهمات جاتا سان اندرياس

هناك الكثير من مهمات جاتا سان اندرياس التي يواجهها اللاعب أثناء لعبة والتي يطلب منه تنفيذها بشكل يومي وإليكم أبرز هذه المهمات في التالي:

مهمات لوس سانتوس

كارل جونسون في البداية.

مهمة بيغ سموك، ومهمة سوين وكيندل.

رايدر.

سويت وهي ثشمل ( وسم العشب، تنظيف الغطاء، قيادة-من خلال، التسعات والآكس، درايف-باي).

مهمة بيغ سموك وهي مهمات أوجي لوك، والكلب الراكض، وجانب خاطيء من سكة الحديد، وهمة مجرد مسألة).

رايدر وهي تشمل مهمة غزو البيت، ومهمة الحفاز، ومهمة سرقة العم سام.

أوجي لوك وهي تشمل ( شاطيء الحياة، مهمة قوافي ماد دوغ، مهمة إدارة قضايا، مهمة حفلة المنزل).

مهمات أخرى

هناك الكثير من المهام الموجودة في لعبة جاتا والتي ينفذها عدد كبير من اللاعبين في العالم وتتممثل أهم هذه المهمات في التالي:

مهمات الصحراء مايك تورينو. مهمة مونستير. هيغجاك. مهمة منع. فيردانت ميدوز. مهمة المدرسة/مايك تورينو. تعلم الطيران. مهمة مايك تورينو. أن.أو.إي. مهمة المسافر المتهرب. ذي ترث. مهمة المشروع الأسود. المادة اللزجة الخضراء.

شفرات جي تي اي عدم الموت وأسلحة

في لعبة GTA: San Andreas، هناك العديد من الأكواد التي يمكنك استخدامها للحصول على ميزات مثل عدم الموت (الخلود) والحصول على جميع الأسلحة لسهولة تنفيذ مهمات جاتا سان اندرياس إليك هذه الأكواد:

عدم الموت (خلود):

للأسف، لا يوجد كود في “GTA: San Andreas” يمنح الشخصية خلودًا كاملاً (عدم الموت تمامًا)، ولكن يمكنك استخدام أكواد لزيادة الصحة والدروع لتبقى لفترة أطول في المعارك.

زيادة الصحة والدروع:PlayStation: اضغط: (R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up)

Xbox: اضغط: (RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up)

PC: اكتب: HESOYAM

جميع الأسلحة: