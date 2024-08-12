طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

قناة ناشيونال جيوغرافيك، من أكثر القنوات الفضائية التي تقدم العديد من الأفلام الوثائقية المختلفة، بما يبحث عنه الكثير من المتابعين والمشاهدين في كافة أنحاء الدول، بالإضافة إلى نقل القناة لحياة الحيوانات والغابات وكذلك حياتهم، ويمكن القيام بإستقبال التردد الجديد للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل لسات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

ولكي تقوم بإستقبال التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة، بما فيها النايل سات والعرب سات، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم التوجه إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

مع النقر على “إضافة قناة”.

ليتم تدوين المعلومات الخاصة بالقناة وهي “التردد 12467، استقطاب القناة رأسي، معامل الترميز 27500”.

النقر على زر “التثبيت اليدوي”.

ثم ستتمكن من الضغط على أيقونة “بحث”.

حتى تتمكن من تنزيل القناة الجديدة لقناة ناشيونال جيوغرافيك.

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لقناة ناشيونال جيوغرافيك تردد أخر على العرب سات، لكي يسهل مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الحيوانات والغابات، ومن بينها “كتيبة الإعصار، مصر القديمة، أساطير العالم، كذلك أيام عصيبة على كوكب الأرض”، وغير ذلك من المحتوى المميز التي تقوم بإذاعته على مدار اليوم، وفقًا للأتي:-