استعلم عنها دلوقتي.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 بالخطوات الوجبة الأخيرة

يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن قائمة الأشخاص الذين سيشملهم برنامج الرعاية الاجتماعية في عام 2024 و على الرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لم تنشر بعد أسماء المشمولين، فقد وفرت الوزارة منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن هذه الأسماء بمجرد الإعلان عنها و لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا السطور التالية في المقال.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يمكن للمواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024 فور إعلان وزارة العمل العراقية عنها وللاستعلام، اتبع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني المخصص للرعاية الاجتماعية.

قم بتعبئة البيانات التي يطلبها الموقع بدقة.

عد إدخال المعلومات، اضغط على زر التسجيل لإتمام العملية وبمجرد التسجيل، اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي ترغب في معرفة تفاصيلها واختر المحافظة التي تقيم فيها.

اضغط على زر “عرض” لعرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وفي حال تم الإعلان عن الأسماء، ستظهر أمامك فورًا.

من هي الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية؟

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يهدف إلى تقديم الدعم للأسر المتعففة وذات الدخل المحدود التي تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وقد حددت وزارة الشؤون الاجتماعية مجموعة من الفئات التي تستحق الاستفادة من هذا الدعم، وتشمل هذه الفئات ما يلي: