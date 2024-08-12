هـــسه.. كشـــوفات اسماء الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي spa.gov.iq فور الاعلان “طــالع اسمك pdf”

يود معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الأسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية والتي أعلنت عنها الحكومة العراقية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لجميع الفئات المحتاجة من أبناء الشعب العراقي وذلك بهدف سد احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

اسماء الرعاية الاجتماعية

أصبح الحصول على اسماء الرعاية الاجتماعية أمر سهلة للغاية وخاصة بعد أن تم تفعيل رابطا إلكترونيا يمكن من خلاله لجميع المتقدمين معرفة نتيجة الطلب الخاص بهم من خلالها، وتتمثل أهم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في البرنامج ما يلي:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعي ة على الإنترنت.

بعدها يتم الضغط على كلمة الرعاية الاجتماعية وذلك من القائمة أمامك.

ثم قم بتحديد أيقونة الوجبة الاخيرة.

قم بتحديد المحافظة التي تتبعها.

كتابة جميع بيانات المتقدم.

بعدها يتم الضغط على كلمة بحث.

يتم بعدها تنزيل كشوفات الاسماء بصيغة pdf قم بتحميلها والبحث فيها.

شروط الحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية

من خلال حديثنا عن اسماء الرعاية الاجتماعية نوضح لكم أهم الشروط الخاصة بالحصول على دعم برنامج الوجبة الأخيرة والتي تتمثل في التالي: