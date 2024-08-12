“من المنزل” طريقة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

يرغب العديد من المواطنين في ولايات الجزائر، من القيام باستخراج البطاقة الذهبية التي توفر العديد من الخدمات أمام العملاء، بالإضافة إلى أن من أبرز هذه الخدمات سد الفواتير اللازم، والحصول على مشتريات بتخفيضات هائلة، وعليه سنتمكن من القيام بالحصول على البطاقة الذهبية، بحيث يتعرف عليها الجميع.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز البطاقة الذهبية في كافة ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى هيئة البريد الجزائرية عبر الإنترنت.

النقر على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار خدمة “استخراج البطاقة الذهبية”.

بعدها يُرجى تدوين المعلومات الخاصة بالمواطن الراغب في الحصول على البطاقة الذهبية.

سد الرسوم المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة البيانات والوثائق الخاصة بطلب استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر.

النقر على زر “استخراج”.

حتى تتمكن من الحصول على البطاقة الذهبية.

ما هي شروط استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر؟

وحددت هيئة البريد الجزائرية مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم استخراج البطاقة الذهبية، وفقًا للأتي:-