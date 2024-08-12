“من المنزل” طريقة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
“من المنزل” طريقة استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة
استخرج البطاقة الذهبية وانهي خدماتك بكل سهولة 2024 الجزائر

يرغب العديد من المواطنين في ولايات الجزائر، من القيام باستخراج البطاقة الذهبية التي توفر العديد من الخدمات أمام العملاء، بالإضافة إلى أن من أبرز هذه الخدمات سد الفواتير اللازم، والحصول على  مشتريات بتخفيضات هائلة، وعليه سنتمكن من القيام بالحصول على البطاقة الذهبية، بحيث يتعرف عليها الجميع.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز البطاقة الذهبية في كافة ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى هيئة البريد الجزائرية عبر الإنترنت.
  • النقر على زر “تسجيل الدخول”.
  • ليتم اختيار خدمة “استخراج البطاقة الذهبية”.
  • بعدها يُرجى تدوين المعلومات الخاصة بالمواطن الراغب في الحصول على البطاقة الذهبية.
  • سد الرسوم المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • التأكد من صحة البيانات والوثائق الخاصة بطلب استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر.
  • النقر على زر “استخراج”.
  • حتى تتمكن من الحصول على البطاقة الذهبية.
استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة
استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

ما هي شروط استخراج البطاقة الذهبية في الجزائر؟

وحددت هيئة البريد الجزائرية مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم استخراج البطاقة الذهبية، وفقًا للأتي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم جزائري الجنسية.
  • ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا.
  • توافر حساب بنكي لسهولة استخراج البطاقة الذهبية.
  • ألا يقل راتب الشخص المتقدم عن 10 ألف دينار جزائري.
  • يجب وأن يقوم بسداد كافة الرسوم الخاصة بطب استخراج البطاقة الذهبية.
  • الموافقة على المعايير المفروضة من قبل هيئة البريد الجزائري.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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