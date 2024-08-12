عبر portal.jordan .. طريقة الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن أغسطس 2024

يشهد المواطنون في الأردن اهتماماً متزايداً حول موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة لتحسين الظروف الاجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة و تأتي هذه الزيادة في الرواتب تقديراً للجهود والخدمات التي قدمها العسكريون، وتختلف الزيادة حسب الرتب العسكرية وهذا يعكس احترام وتقدير الخدمة العسكرية وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود تحسين معاشات المتقاعدين في البلاد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر، والذي سيكون في 25 أغسطس 2024 و في حال تزامن موعد الصرف مع عطلة رسمية، و قد يتم تعديل موعد الصرف وتتضمن الزيادة في الرواتب قيمة تتراوح بين 28 و38 دينار أردني، وتختلف حسب الرتبة العسكرية كما يلي:

رتبة رقيب: زيادة قدرها 28 دينارًا.

رتبة نائب رقيب: زيادة قدرها 28 دينارًا.

رتبة ملازم: زيادة قدرها 38 دينارًا.

رتبة ملازم أول: زيادة قدرها 36 دينارًا.

رتبة رائد: زيادة قدرها 38 دينارًا.

رتبة عميد: زيادة قدرها 35 دينارًا.

رتبة لواء: زيادة قدرها 38 دينارًا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

للاستعلام عن رواتب التقاعد عبر موقع وزارة المالية الأردنية، اتبع الخطوات التالية: