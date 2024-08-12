حــدث الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك Nat Geo Abu Dhabi علي نايل سات وعرب سات.. اشارة قوية

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يهتم بمعرفته الكثير من المشاهدين في الوطن العربي وذلك لأن القناة قامت بإيقاف البث بالتردد القديم، وتتميز القناة بأنها تقدم محتوى يعتمد على الحقائق العلمية و الاسرار الكونية المختلفة حيث تعد القناة منهل خصب لإثراء ثقافة ومعلومات المشاهدين لذلك فهي من أهم القنوات التي يحرص عدد كبير من المشاهدين على إضافتها على أجهزتهم.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يختلف تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من قمر صناعي إلى آخر وذلك لأن القائمين على القناة حرصوا على توفير القناة على أكثر من قمر صناعي في المنطقة وذلك ليتمكن جميع المشاهدين من إضافتها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة لهم، تتمثل معلومات القناة على الأقمار الصناعية المختلفة على النحو التالي:

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة هو ناشيونال جيوغرافيك.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك هو : 11411.

أما عن معدل الترميز فهو: 30000.

وبالنسبة معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

وأما عن معدل الاستقطاب فهو: أفقي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

اسم القناة هو ناشيونال جيوغرافيك.

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بقناة ناشيونال جيوغرافيك هو 11804.

و بالنسبة لمعدل الترميز: 27500.

وأما معدل تصحيح الخطأ فهو: 3/4.

وبالنسبة لمعدل الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط القناة

بعد الاطلاع على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن لجميع المشاهدين تنزيل القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: