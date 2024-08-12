“مهمات GTA5” نفذ أخطر مستويات لعبة جاتا سان اندرياس التحديث الأخير.. مزايا مذهلة أعرف تفاصيلها الان

تعد لعبة جاتا سان اندرياس، من أكثر الألعاب الإلكترونية المشوقة للعديد من الأشخاص الراغبين في خوض تجربة من التحديات والمغامرات، بالإضافة إلى أن اللعبة بها العديد من المهمات الخطيرة، فضلاً عن أن هذه المهمات تجعل اللاعبين متحمسين طوال فترة اللعب، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمهمات والمزايا التي توفرها اللعبة.

ما هي مهمات جاتا سان اندرياس؟

هناك العديد من المهمات الخطيرة التي توفرها لعبة جاتا سان اندرياس، ومن بينها التالي:-

المهمة الأولى وهي سرقة متجر المجوهرات التي يقوم بها مايكل وليستر لسد الدين الناتج عن تدمير قصر زعيم العصابة، بما يمكنه في خوض عمليات جديدة مع زعيم العصابة.

المهمة الثانية وفيها يتعاون لامار وفرانكلين بإستعادة السيارتين التي تمت سرقتهما من قبل، مع التخطيط الجيد لههذ المهام.

مهمة ” Green Sabre” وفيها يتم الكشف عن خيانة أحد أفراد العائلة مما يضطر إلى الهروب بشكل سريع.

والمهمة الأخطر ” End of the line” ويتم فيها السيطرة على المدينة مع مواجهة العديد من العصابات وهنا تخرج الكثير من الأسلحة الحديثة والثقيلة.

مزايا لعبة جاتا سان اندرياس

ومن أبرز المزايا التي يمكن الحصول عليها عند تحميل لعبة جاتا سان اندرياس، وفقًا للأتي:-