بالخطوات طريقة التسجيل في قرعة الحج 2024 العراق عبر الرابط الرسمي hajjiraq.ur.gov.iq

في الآونة الأخيرة، يتزايد اهتمام المواطنين في العراق بإجراءات التسجيل في قرعة حج 2024، حيث تعد استمارة التسجيل مجانية و يطمح الكثير من المسلمين في البلاد لأداء فريضة الحج، وتتيح الحكومة العراقية لهم التسجيل في القرعة عبر الإنترنت و بعد التقديم، يتم إجراء سحب لتحديد المقبولين. سنستعرض في هذا المقال الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للحج والعمرة للتسجيل.

التسجيل في قرعة الحج 2024 العراق

تتيح الهيئة العليا للحج والعمرة التسجيل في قرعة حج 2024 العراق مجاناً للتسجيل للحج لأعوام 2025، 2026، و2027 ويجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل:

زيارة موقع هيئة الحج والعمرة عبر بوابة أور.

النزول إلى أسفل الصفحة والموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية ثم الدخول إلى الاستمارة وملء كافة البيانات المطلوبة والتحقق من صحتها مثل الهاتف ونوع التقديم والمكتب والاسم الكامل.

النقر على “حفظ” وحفظ الوثيقة التي تحتوي على رقم الطلب.

شروط التسجيل في قرعة الحج المجانية 2024

قبل البدء في ملء استمارة التسجيل في قرعة حج 2024 العراق، يجب عليك التأكد من توافر الشروط التالية التي وضعتها الهيئة العليا للحج والعمرة: